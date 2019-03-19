Убийство военного На Харьковщине: суд избрал меру пресечения подозреваемому

На Харьковщине состоялся суд, где избирали меру пресечения для подозреваемых в жестоком убийстве 27-летнего военного. Сейчас суд отправил в СИЗО 18-летнего парня. На очереди еще трое подозреваемых, двое из которых несовершеннолетние.

По подозрению в убийстве контрактника Виталия Черняка задержали четырех человек – 22-летнюю женщину, которую считают заказчицей, и трех исполнителей 15, 16 и 18 лет. Старшие ребята не сотрудничают со следствием.

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Следователи настаивают, что преступление тройка парней во главе с девушкой планировали заранее. Ведь взяли с собой в лес ножи.

"Подозреваемые при совершении убийства потерпевшего использовали заранее приготовленный нож, которым были нанесены многочисленные удары, от которых вероятнее всего наступила смерть", – рассказал начальник следственного отдела Чугуевского отдела полиции Самбор Гусейнов.

Адвокат задержанного не оспаривал содержание своего подопечного под стражей, но сетовал на следствие.

18-летнего парня, учитывая риски побега или запугивания свидетелей, на время следствия судья оставил в СИЗО. Там он будет сидеть до 15 мая без права внесения залога. Такие же меры пресечения прокуратура будет просить и для остальных задержанных. Ведь на воле кто-то из них может уничтожить орудие убийства, которое до сих пор не нашли.



Подозреваемый в убийстве военного

Максимальная санкция, которая грозит совершеннолетним задержанным, это пожизненное заключение. Судебные заседания для остальных подозреваемых назначены на среду, 20 марта.

Уже известно, что самый молодой подозреваемый, которому 15 лет, дал показания. По данным следствия, он не участвовал в убийстве. Девятиклассник снимал расправу на телефон, как доказательство для заказчицы.

22-летняя девушка тоже сотрудничает со следствием, но свою вину не признала. По версии прокуратуры, она наняла убийц, чтобы забрать банковскую карточку военного. Куда должны были прийти 13 тысяч гривен. Правда, денег на карточке не оказалось.

Что известно об убитом военном?

27-летний Виталий Черняк родом с Луганщины. Проходил военную службу по контракту в Чугуеве в 92 бригаде. Холост, у него осталась мать.