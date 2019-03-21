Убийство военного в Харьковской области: суд избрал меру пресечения всем подозреваемым

Суд избрал меру пресечения четырем подозреваемым в убийстве 27-летнего военного в Харьковской области, тело которого 16 марта нашли на кладбище неподалеку воинской части. По решению суда, девушка и трое парней – два из которых несовершеннолетние – проведут в СИЗО ближайшие 2 месяца.

На заседании суда подозреваемые в убийстве военного Виталия Черняка вели себя вызывающе.

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Один из них Максим Коломиец улыбался. Когда у него спросили, почему он улыбается, он ответил: "Какая вам разница?».



Подозреваемый Максим Коломиец

Заказчицей преступления считают 22-летнюю Екатерину Борисенко. Мол, именно она наняла троих ребят заманить ее знакомого в лес и убить.

Борисенко предложила Собченко, Коломийцу и Ярошу деньги в сумме до 20 тысяч гривен. Кроме того, Борисенко сообщила, что у пострадавшего есть банковская карточка, на которую ежемесячно поступают деньги в сумме 13 800 гривен,

– рассказал начальник следственного отдела Чугуевского отдела полиции Самбор Гусейнов.

Своей вины Екатерина не признает. Убитого Виталия знала лично, ведь работает в военной части поваром. Ранее на допросе говорила, что он ее изнасиловал. В суде же просит вывести из зала журналистов, только тогда что-то объяснит.



Вероятно, заказчица убийства Екатерина Борисенко

Единственный, из задержанных, кто говорят о преступлении – Даниил Ярош. Ему 15, он учится в 9 классе. Весь процесс парень снимал на видео. Он рассказал, что орудие преступления было одно, удары наносили два парня.

Следователи установили, что в момент нападения Виталий Черняк убегал от убийц. Однако его догнали и начали бить ножом. Всего нанесли с десяток ударов в спину, живот и голову. Часть вещей военного сожгли, карточку забрали, хотя ожидаемой суммы на ней не было.

Что известно об убитом военного?27-летний Виталий Черняк родом с Луганщины. Проходил военную службу по контракту в Чугуеве в 92 бригаде. Холост, у него осталась мать.

Всех троих суд отправил в СИЗО на 2 месяца. Четвертому подозреваемому – 18-летнему Денису Собченко – избрали такую же меру пресечения накануне. Максимальное наказание, которое грозит совершеннолетним задержанным пожизненное заключение.