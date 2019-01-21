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      Убийство военного возле Золотых Ворот: как продвигается рассмотрение дела

      47 Читати новину українською
      Убийство участника АТО в Киеве
      Убийство участника АТО в Киеве / Фото из открытых источников

      21 января активисты устроили уголовную сцену под Шевченковским судом Киева, потому что не довольны работой судей, которые за 20 месяцев не смогли рассмотреть дело об убийстве участника АТО Сергея Олейника.

      Сын погибшего боится, что подозреваемого могут вообще отпустить.

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      Именно поэтому и устроил акцию "Молчание также убийство" под судом.

      війна на Донбасі АТО Олійник вбивство біля Золотих воріт
      Акция "Молчание также убийство"

      Перед зданием положили импровизированное окровавленное накрытое тканью тело с ограждающей лентой.

      Акция называется "Молчание также убийство", потому что если мы будем молчать, то такие вещи будут нормальными. Если не сажают убийцу в течение 20 месяцев и все идет к тому, что он в принципе может выйти на свободу,
      – сказал сын погибшего бойца АТО Ярослав Олейник.

      Ранее 24 канал сообщал, что вечером 22 июня 2017 года в Киеве возле станции метро "Золотые Ворота" произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них смертельно ударил ножом другого. Впоследствии выяснилось, что погибший – начальник разведки 1 бата 54 ОМБР Сергей Олейник.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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