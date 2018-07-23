Убийство Вороненкова: прокуратура повторно направила в суд обвинительный акт

Прокуратура повторно направила в Шевченковский районный суд столицы обвинительный акт в отношении фигурантов дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Вороненкова.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "Интерфаксу".

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На 3 августа назначено подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению Я. Тарасенко и А. Лося за частью 5 статьи 27, пунктов 6, 11, 12 и частью 2 статьи 115, части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины,

– говорится в сообщении.

По ее словам, повторно обвинительный акт относительно указанных лиц было направлено в суд на прошлой неделе после устранения технических недостатков, на которые указал суд.

Напомним, 23 марта 2017 года бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле отеля "Премьер Палас" в Киеве. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов.

9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы, за которыми произошло преступление. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинских, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.

24 мая стало известно, что подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата Госдумы России Владимира Тюрина объявили в розыск Интерпола. В международном розыске он находится с 16 мая.