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      Убийство женщины-таксиста на Черкасщине: сбежала от пуль оккупантов, погибла от пуль грабителей

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      Полицейские задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста
      Полицейские задержали подозреваемых в убийстве женщины-таксиста / Иллюстративное фото

      Молодая 33-летняя женщина вынуждена была бежать от войны на Донбассе. Поселилась в Киеве и работала таксистом на собственном автомобиле. Из-за него и погибла: двое рецидивистов застрелили женщину, похитили автомобиль и выбросили тело жертвы в лесу. Трагедия произошла 18 апреля. Полиция раскрыла преступление на следующий же день.

      В полицию Киева обратилась женщина, обеспокоенная исчезновением своей дочери. 33-летняя пропавшая жила в Киеве и занималась частными перевозками собственным автомобилем. Вечером 18 апреля она выехала в направлении Черкасс, и с тех пор не выходила на связь.

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      Уже вечером 19 апреля оперативники Черкасской области – причем руководители Звенигородского райотдела и резервисты, ведь весь личный состав уже заступил на охрану избирательных участков – нашли автомобиль пропавшей женщины (в городе Ватутино). Они опросили местных жителей и выяснили, что на автомобиле приехали двое мужчин, которые живут в доме, около которого автомобиль был припаркован.

      Автомобиль, из-за которого убили женщину в Черкасской области

      Мужчин задержали. Это были молодые ребята 1990 и 1992 годов рождения, жители Звенигородского района Черкасской области. Мужчины уже имели ранее проблемы с законом и были осуждены. А один из них находился в розыске за совершение тяжких преступлений.

      Подонки убили молодую женщину. Вынужденную переселенку из Донецка, которая ради выживания вынуждена была работать таксисткой на собственном автомобиле. Убитая и ее мать сбежали от войны ради жизни. Но смерть нашла молодую женщину в мирной Черкасской области. Цена жизни – автомобиль и карманные деньги,
      написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

      Полицейские провели обыск в квартирах подозреваемых и обнаружили пистолет с глушителем, из которого и убили женщину. А также ключи от украденного автомобиля. Впоследствии мужчины признались, что убили женщину, чтобы отобрать машину. А тело выбросили в лесополосе, присыпав строительным мусором.

      Пистолет с глушителем – орудие убийства – нашли в квартире подозреваемых

      Следственные действия по делу продолжаются. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Похищение Полиция Жертвы Новости Киева Новости Черкасс Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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