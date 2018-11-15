Убийство журналиста Джамаля Хашогги: прокурор требует смертного приговора для виновников

Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым было приказано убить журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Стамбула в прошлом месяце.

Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителя саудовской прокуратуры.

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Реализация плана убийства журналиста Хашогги началась 29 сентября. Известно, что кто-то выключил камеры наблюдения в посольстве накануне убийства. Представитель прокуратуры добавил, что Саудовская Аравия попросила Турцию оказать королевству доказательства, потому что власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. Но пока Турция еще не выполнила эту просьбу.

Представитель прокуратуры утверждает, что в планировании убийства участвовал также бывший советник Королевской семьи. Руководителем команды, которая должна была вернуть Хашогги в Саудовскую Аравию, был человек, который позже приказал убить журналиста.

Сообщается, что тело Хашогги расчленили и вывезли из консульства. Пятеро обвиняемых являются теми, кто вывез тело за пределы консульства. Еще один обвиняемый передал расчлененное тело местному соучастнику.

Саудовская Аравия пытается отграничить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из приближенного к принцу окружения.

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Кто такой Джамаль ХашоггиВ Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-ФейсалаХашоггі, также лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена, и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. После получения "предупреждения" от властей Джамаль Хашогги покинул страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашоггі начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

Напомним, что Саудовская Аравия задержала всего 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четырех чиновников саудовской разведки и советника принца уволили с должностей. Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.