16:29
15 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Ледибой Путин. Руки-базуки Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:53, 14 ноября
      Вєсти.UA. Темные силы Пашинского. 100 лет одиночества Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, 14 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Убийство журналиста Джамаля Хашогги: прокурор требует смертного приговора для виновников

      46 Читати новину українською
      Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц журналиста
      Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для убийц журналиста / amnesty.org.ua

      Прокурор Саудовской Аравии требует смертной казни для пяти граждан Саудовской Аравии, которым было приказано убить журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Стамбула в прошлом месяце.

      Об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на представителя саудовской прокуратуры.

      Читайте также: Как убивали журналиста Хашогги: версия относительно его жуткой смерти получила подтверждение

      Реализация плана убийства журналиста Хашогги началась 29 сентября. Известно, что кто-то выключил камеры наблюдения в посольстве накануне убийства. Представитель прокуратуры добавил, что Саудовская Аравия попросила Турцию оказать королевству доказательства, потому что власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. Но пока Турция еще не выполнила эту просьбу.

      Представитель прокуратуры утверждает, что в планировании убийства участвовал также бывший советник Королевской семьи. Руководителем команды, которая должна была вернуть Хашогги в Саудовскую Аравию, был человек, который позже приказал убить журналиста.

      Сообщается, что тело Хашогги расчленили и вывезли из консульства. Пятеро обвиняемых являются теми, кто вывез тело за пределы консульства. Еще один обвиняемый передал расчлененное тело местному соучастнику.

      Саудовская Аравия пытается отграничить принца Мохаммеда бин Салмана от убийства. Турецкие СМИ и чиновники считают, что к смерти Хашогги причастны лица из приближенного к принцу окружения.

      Читайте также: Саудовский миллиардер убежден, что наследный принц не причастен к убийству Хашогги

      Кто такой Джамаль ХашоггиВ Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-ФейсалаХашоггі, также лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена, и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. После получения "предупреждения" от властей Джамаль Хашогги покинул страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашоггі начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.

      Напомним, что Саудовская Аравия задержала всего 18 человек по подозрению в смерти Хашогги. Четырех чиновников саудовской разведки и советника принца уволили с должностей. Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

      УБИЙСТВО ДЖАМАЛЯ ХАШОГГИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
      •  
      Теги: Джамаль Хашогги журналисты Саудовская Аравия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      сегодня , 15:00 Проблемы отопления: кто виноват и что делать?
      Блог Медіа 259
      Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      сегодня , 14:00 Темный тоннель вместо автобана: стоит ли брать пример с Финляндии, которая победила СССР
      Павло Казарін 293
      Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      сегодня , 13:00 Легалізація "євроблях": навіщо Ярошевич спалив свій Land Rover
      Тетяна Мартинюк 393
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сегодня , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 835
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сегодня , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 2094
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Ливии совершили нападение на авиабазу: есть жертвы
       20 мая 2017 , 10:30
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук