Убийство журналиста Хашкоджи: появилась важная деталь в расследовании
В день убийства саудовского Джамала Хашкоджи камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который был одет в одежду журналиста, носил очки и фальшивую бороду. Также на записях видно, как он через черный выход покидает здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Как сообщает CNN со ссылкой на турецкую власть, это один из 15 подозреваемых в убийстве Хашкоджи и зовут его Мустафа аль-Мадани.
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Согласно источнику ресурса, он прибыл в Стамбул как двойник журналиста, поскольку имеет подобный возрас и схожее телосложение, и должен был убить Хашкоджи во время назначенной встречи.
Двойник Хашкоджи был точной копией журналиста
Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали, как после прибытия Хашкоджи в дипучреждение аль-Мадани также заходил туда несколько раз в разной одежде, а уже поздно вечером вернулся к своему привычному образу.
Хашкоджи прибывает в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле: видео
Также на кадрах можно увидеть вероятного сообщника аль-Мадани, который рядом с ним выбрасывает пакет в мусорный контейнер – издание предполагает, что там были вещи погибшего журналиста.
Аль-Мадани в день убийства Хашкоджи несколько раз заходил в консульство и каждый раз в разной одежде
Добавим, что записи с камер наблюдения приобщенены к расследованию убийства саудовского журналиста.
Записи с камер наблюдения, которые зафиксировали двойника Хашкоджи
Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкоджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.
Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкоджи: им оказался аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.
Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкоджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашкоджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле.
Кто такой Джамал Хашкоджи?59-летний саудовский журналист, который работал, в частности, медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.
В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.