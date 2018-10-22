Убийство журналиста Хашкоджи: появилась важная деталь в расследовании

В день убийства саудовского Джамала Хашкоджи камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который был одет в одежду журналиста, носил очки и фальшивую бороду. Также на записях видно, как он через черный выход покидает здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Как сообщает CNN со ссылкой на турецкую власть, это один из 15 подозреваемых в убийстве Хашкоджи и зовут его Мустафа аль-Мадани.

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Согласно источнику ресурса, он прибыл в Стамбул как двойник журналиста, поскольку имеет подобный возрас и схожее телосложение, и должен был убить Хашкоджи во время назначенной встречи.



Двойник Хашкоджи был точной копией журналиста

Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали, как после прибытия Хашкоджи в дипучреждение аль-Мадани также заходил туда несколько раз в разной одежде, а уже поздно вечером вернулся к своему привычному образу.

Хашкоджи прибывает в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле: видео

Также на кадрах можно увидеть вероятного сообщника аль-Мадани, который рядом с ним выбрасывает пакет в мусорный контейнер – издание предполагает, что там были вещи погибшего журналиста.





Аль-Мадани в день убийства Хашкоджи несколько раз заходил в консульство и каждый раз в разной одежде

Добавим, что записи с камер наблюдения приобщенены к расследованию убийства саудовского журналиста.

Записи с камер наблюдения, которые зафиксировали двойника Хашкоджи