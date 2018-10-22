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      Убийство журналиста Хашкоджи: появилась важная деталь в расследовании

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      Убийство саудовского журналиста Джамала Хашкоджи: обнародовали важные записи камер наблюдения
      Убийство саудовского журналиста Джамала Хашкоджи: обнародовали важные записи камер наблюдения / Time

      В день убийства саудовского Джамала Хашкоджи камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который был одет в одежду журналиста, носил очки и фальшивую бороду. Также на записях видно, как он через черный выход покидает здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

      Как сообщает CNN со ссылкой на турецкую власть, это один из 15 подозреваемых в убийстве Хашкоджи и зовут его Мустафа аль-Мадани.

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      Согласно источнику ресурса, он прибыл в Стамбул как двойник журналиста, поскольку имеет подобный возрас и схожее телосложение, и должен был убить Хашкоджи во время назначенной встречи.

      Хашкаджі, Саудівська Аравія, Туреччина, розслідування, вбивство, журналіст, аль-Мадані
      Двойник Хашкоджи был точной копией журналиста

      Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали, как после прибытия Хашкоджи в дипучреждение аль-Мадани также заходил туда несколько раз в разной одежде, а уже поздно вечером вернулся к своему привычному образу.

      Хашкоджи прибывает в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле: видео

       

      Также на кадрах можно увидеть вероятного сообщника аль-Мадани, который рядом с ним выбрасывает пакет в мусорный контейнер – издание предполагает, что там были вещи погибшего журналиста.

      Хашкаджі, Саудівська Аравія, Туреччина, розслідування, вбивство, журналіст, аль-Мадані
      Аль-Мадани в день убийства Хашкоджи несколько раз заходил в консульство и каждый раз в разной одежде

      Добавим, что записи с камер наблюдения приобщенены к расследованию убийства саудовского журналиста.

      Записи с камер наблюдения, которые зафиксировали двойника Хашкоджи

      Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашкоджи, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашкоджи: им оказался аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранилась в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а затем расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      Кроме того, члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкоджи, провели 9-часовой обыск в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что журналист Джамал Хашкоджи был убит в консульстве страны, которое располагается в турецком Стамбуле.

      Кто такой Джамал Хашкоджи?59-летний саудовский журналист, который работал, в частности, медиа-советником принца Турки ибн Фейсала, бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии и экс-посла в Великобритании и США.

      В 2017 году Хашкаджи вынужденно покинул родину и переехал в Вашингтон, где начал вести колонку в The Washington Post. В своих материалах журналист выступал с резкой критикой властей Саудовской Аравии.

      УБИЙСТВО САУДОВСКОГО ЖУРНАЛИСТА ХАШКОДЖИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
       
      Теги: Расследования журналисты Саудовская Аравия Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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