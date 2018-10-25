Убийство журналиста Хашогги: появился комментарий наследного принца Саудовской Аравии

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман считает, что убийство журналиста Джамаля Хашогги на территории консульства страны в Турции – "отвратительное преступление, которое не может быть оправдано".

Об этом он заявил во время выступления на конференции для инвесторов в Эр-Рияде, передает "Радио Свобода".

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"Это был очень болезненный инцидент для всех саудовцев и для всех на этой планете. Это было ненужно", – подчеркнул он.

По словам главы Саудовской Аравии, ответственные за гибель Хашогги будут отвечать перед законом.

В то же время Мухаммед ибн Салман отметил, что этот инцидент не сможет рассорить Саудовскую Аравию с Турцией.

Как отметил он, страны сотрудничают, чтобы найти и наказать виновных.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.



19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенное в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.



По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.