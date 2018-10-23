Убийство журналиста Хашогги: СМИ сообщили, кто отдал приказ

Приказ об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Об этом сообщают на турецкие издания Sabah и Hurriyet.

По информации журналистов, исполнением преступления занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Абдулла Ахмед Альмузаини. Он находился в генконсульстве 28 сентября, когда Джамаль Хашогги пришел туда впервые, после чего вылетел в Эр-Рияд.

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Альмузаини получил инструкции по поводу команды из 15 человек, которая позже прибыла в Стамбул для убийства журналиста. По данным СМИ, 1 октября Альмузаини вернулся в Турцию и передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.

Отметим, что правительство Саудовской Аравии пообещало привлечь к ответственности всех причастных к убийству оппозиционного журналиста, "независимо от того, кем они могут быть".

Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии.

Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения. Турецкая полиция сообщила, что журналиста могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри консульства.

19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле.

23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.