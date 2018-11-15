Убийство журналиста Хашогги: США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

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Отмечается, что граждан Саудовской Аравии внесли в санкционный список в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

В ведомстве сообщили, что высокопоставленный чиновник правительства Саудовской Аравии спланировал операцию, которая привела к гибели журналиста Хашогги.

Эта операция была согласована и выполнена его подчиненным Махером Мутребом: он привлек к участию по крайней мере 14 других должностных лиц Саудовской Аравии: Салаха Тобаго; Месала Алестани; Наифа Аларифи; Мухаммеда Альзахрани; Мансура Абахуссейн; Халида Алотаиби; Абдулазиза Аллаусави; Валида Алсехри; Таара Алхарби; Фахада Альбалави; Бадра Алотаиби; Мустафу Альмадани; Саифа Алькахатни; и Турки Алсехри.



Напомним, в начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. 19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.



Впоследствии власти Турции заявила, что у них есть доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. По предварительной информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Асир.

Кто такой Джамаль Хашогги? В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близок к королевской семье, был политическим советником и аналитиком-консультантом. Долгое время он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-Фейсала. Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. После получения "предупреждения" от власти он был вынужден покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал беспощадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой преследования активистов и внешней политики монархии.