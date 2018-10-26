Убийство журналиста Хашогги: Турция требует выдать 18 подозреваемых

Официальная Анкара требует от Саудовской Аравии выдать 18 подозреваемых в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Официальный запрос об экстрадиции в Эр-Рияд направили 26 октября, информируют турецкие СМИ.

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Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии задержали 18 человек, которых подозревают в причастности к убийству журналиста 18 человек. Среди них – члены саудовской делегации, которая в день убийства находилась в генконсульстве страны в Стамбуле.

28 октября в рамках расследования дела об убийстве журналиста Хашогги в Турцию должен прибыть генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство саудовского журналиста было спланированным.

В начале октября стало известно, что в Стамбуле исчез саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги на территории дипучреждения.

19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны, расположенном в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги. По информации СМИ, приказ об убийстве саудовского журналиста отдал бывший работник-чиновник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Кто такой Джамаль Хашогги?

В Саудовской Аравии его знают не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близким к королевской семье политическим советником и аналитиком-консультантом. На протяжении длительного времени он работал советником бывшего начальника саудовской разведки принца Турки Аль-Фейсала.



Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана.



После получения предупреждения от властей он был вынужден покинуть страну. Хашогги покинул Саудовскую Аравию после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку.



В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал нещадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследственного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой в отношении преследования активистов и внешней политики монархии.