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      Убийство журналиста Сергиенко: суд выпустил подозреваемых под залог, вспыхнули столкновения

      96 Читати новину українською
      Василий Сергиенко
      Василий Сергиенко / Фото из открытых источников

      В пятницу, 16 ноября, Сосновский райсуд Черкасс выпустил под залог подозреваемых в убийстве участника "Самообороны Майдана", журналиста Василия Сергиенко.

      Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

      Судья изменил меру пресечения Вадиму Мельнику, которого полиция обоснованно подозревает как организатора убийства. Правоохранители разыскивали Мельника почти 2 года. Также судья назначил залог подозреваемому в исполнении убийства Виктору Горбенко.

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      По решению суда ему (Мельнику) как организатору назначен залог в 2 миллиона гривен, Горбенко, обоснованному подозреваемому, одному из исполнителей – 800 тысяч гривен. Кстати, Мельник в ходе следственных действий заказчика не назвал,
      – написал Аброськин.

      После решения суда возле здания начались столкновения между активистами и полицией, сообщил в Facebook черкасский активист Константин Мирошниченко, который присутствовал на заседании.

      Напомним, что 4 апреля 2014 года неизвестные похитили журналиста Василия Сергиенко из дома в городе Корсунь-Шевченковский на Черкащине. На следующий день журналиста нашли замученным насмерть в лесу. Во всеукраинском объединении "Свобода", в которое входил Сергиенко, его исчезновение связывали с журналистской деятельностью.

      В мае 2017 года полиция задержала подозреваемого в убийстве Сергиенко. В июле того же года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора, а также еще одного из исполнителей похищения и убийства Сергиенко.

      В июле 2018 года Генпрокуратура объявила подозрение фигуранту дела об убийстве Сергиенко.

      Теги: Новости Украины журналисты Судьи Криминальные новости Жертвы Евромайдан Новости Черкасс
      Источник: 24 канал
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