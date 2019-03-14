Убийство журналиста в Словакии: местному олигарху предъявили обвинение

В убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, совершенном 21 февраля 2018 года, может быть виновным богатейший бизнесмен Словакии Мариан Кочнер.

Мариан Кочнер уже год (ведь убийство случилось в феврале, а следствие начали в марте 2018 года) является одним из фигурантов дела об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.sk.

Читайте также: В авиакатастрофе в Эфиопии погибла семья словацкого депутата

Конфронтация между журналистом и бизнесменом возникла на обычной пресс-конференции. Ян Куцяк поднял тему коррупции в продаже отелей в туристическом городке Доновалы. Кочнер тогда был заметно раздражен и отвечал: "Это неправда. Это ваши фантазии".

Но уже за три месяца предприниматель открыто угрожал журналисту по телефону – о чем свидетельствуют соответствующие записи. Кучак по этому поводу подал уголовную жалобу в полицию, но – дело закрыли.

И вот через год после начала следствия Специальная прокуратура предъявила бизнесмену подозрение и анонсировала пресс-конференцию, на которой обещает разгласить детали.

Убийство Яна Куцяка приобрело чрезвычайный резонанс, вызвало массовые протесты в Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо, министр внутренних дел Роберт Калиняк и глава полиции Тибор Гаспар ушли в отставку.



Словацкий предприниматель Мариан Кочнер, которого обвиняют в заказном убийстве журналиста

Что известно об убийстве журналиста Яна Куцяка?

Тела журналиста и его невесты нашли в доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава. Куцяку прострелили грудь, Кушнировой – голову. Считали, что трагедия случилась между 22 и 25 февраля 2018 года.

10 марта 2018 года 120 тысяч словаков вышли на митинг из-за резонансного убийства журналиста и его девушки. Акция стала самой массовой в стране за последние 28 лет.

14 марта словацкая полиция задержала итальянского предпринимателя Антонино Вадалу, одного из главных фигурантов в расследовании (Куцяк работал над расследованием причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии).

Но только 20 февраля 2019 года подозреваемые в исполнении заказного убийства назвали имена заказчиков. Якобы их наняла коллега самого богатого бизнесмена Словакии Мариана Кочнера. Бизнесмен отказался комментировать это.

В конце февраля 2019 состоялись митинги в память годовщины убийства. Также стало известно, что заказчик заплатил за убийство Яна Куцяка минимум 70 тысяч евро. Его невеста Мартина Кушнирова была случайной жертвой.