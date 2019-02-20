Убийство журналиста в Словакии: подозреваемые назвали заказчика

Между 22 и 25 февраля у Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Подозреваемые сообщили, что их наняла коллега самого богатого бизнесмена Словакии Мариана Кочнера.

Подозреваемые в убийстве словацкого журналиста Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнірової посещали дом журналиста семь раз до убийства, сообщили журналисты проекта по расследованию коррупции и организованной преступности.

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Подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатейшего бизнесмена Словакии Мариана Кочнера. Он не был обвинен в совершении преступления. Кроме того, бзнесмен отказался комментировать новые данные.

Заказчик заплатил за убийство Яна Кучака минимум 70 тысяч евро. Убить планировали только Кучака. Его невеста Мартина Кушнирова оказалась случайной жертвой.

Что случилось с Яном Кучаком и Мартиной Кушнировой? Между 22 и 25 февраля у Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Их тела нашли в доме в населенном пункте Велка Мача близ города Трнава. Ян Кучак стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства. Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Кучак работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Из-за этого в Словакии состоялись самые массовые за последние 28 лет митинги.