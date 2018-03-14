Убийство журналиста в Словакии: полиция задержала итальянского мафиози

Словацкая полиция во вторник повторно задержала итальянского предпринимателя Антонина Вадалу, одного из главных фигурантов в расследовании убитого словацкого журналиста Яна Кучака.

Об этом сообщает Aktuality.

"Вадалу задержали на основе европейского ордера на арест, выданного итальянским судом в Венеции, во вторник утром в городе Михайловцы", – говорится в сообщении.

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В течение 48 часов прокурор должен решить последовательность следующих шагов судебного разбирательства над Вадалу.

Италия просит выдачу Вадалу в связи с преступлениями, связанными с наркотиками. Его вместе с соратниками подозревают в доставке в города Европы сотни килограмм кокаина.

Ян Куцяк стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства. Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Куцяк работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Из-за этого в Словакии прошли самые массовые за последние 28 лет митинги.