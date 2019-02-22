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      Убийство журналиста в Словакии: тысячи людей вышли на акции памяти – фото и видео

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      Убийство журналиста в Словакии: тысячи людей вышли на акции памяти - фото
      Убийство журналиста в Словакии: тысячи людей вышли на акции памяти - фото / Фото с Twitter Czech_Photo_CZ

      Между 22 и 25 февраля 2018 года в Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Тысячи людей в разных городах страны и за рубежом вышли на акции памяти.

      Памятные акции проходят в 26 городах Словакии и 22 городах за рубежом, пишет издание Aktuality.

      Читайте также: Убийство журналиста в Словакии: подозреваемые назвали заказчика

      В Братиславе на акцию пришло очень много людей. На сцене выступили журналисты и другие публичные люди. На акцию прибыла семья Куцяка.

      словаччина журналіст
      В Словакии люди вышли на акции памяти // Фото: WebNoviny

      Организаторы заявляют, что они до сих пор имеют требования к власти и требуют независимого расследования.

      Мы хотим знать имена тех, кто отдал приказ осуществить это чудовищное преступление,
      – отметила организатор Каролина Фраська.

      Журналисты утверждают, что у власти до сих пор остаются люди, которые "защищают своих людей, а не журналистов".

      В свою очередь, премьер-министр Петер Пеллегрини призвал демонстрантов, чтобы памятные акции прошли мирно.

      Что случилось с Яном Куцяком и Мартиной Кушнировой?
      Между 22 и 25 февраля 2018 года в Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Их тела нашли в доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава. Ян Куцяк стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства. Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Куцяк работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Двойное убийство вызвало массовые уличные протесты и политический кризис, который привел к распаду правительства. Из-за этого в Словакии состоялись самые массовые за последние 28 лет митинги. Четырем подозреваемым предъявлено обвинение, но главный заказчик, как полагают, до сих пор на свободе.

      blog_ava
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      Теги: Жертвы СМИ Журналисты Расследования Криминальные новости Словакия
      Источник: 24 Канал
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