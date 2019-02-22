Убийство журналиста в Словакии: тысячи людей вышли на акции памяти – фото и видео

Между 22 и 25 февраля 2018 года в Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Тысячи людей в разных городах страны и за рубежом вышли на акции памяти.

Памятные акции проходят в 26 городах Словакии и 22 городах за рубежом, пишет издание Aktuality.

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В Братиславе на акцию пришло очень много людей. На сцене выступили журналисты и другие публичные люди. На акцию прибыла семья Куцяка.



В Словакии люди вышли на акции памяти // Фото: WebNoviny

Организаторы заявляют, что они до сих пор имеют требования к власти и требуют независимого расследования.

Мы хотим знать имена тех, кто отдал приказ осуществить это чудовищное преступление,

– отметила организатор Каролина Фраська.

Журналисты утверждают, что у власти до сих пор остаются люди, которые "защищают своих людей, а не журналистов".

Dnes sme si pripomenuli tragickú smrť Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podporujem volanie Slovákov po spravodlivom potrestaní všetkých zodpovedných za tento hrozný čin. Ochrana slobody tlače je jednou z priorít britskej zahraničnej politiky. #mediafreedom pic.twitter.com/5RwHJTDrV0 — Andy Garth (@AndyGarthUK) 21 февраля 2019 г.

В свою очередь, премьер-министр Петер Пеллегрини призвал демонстрантов, чтобы памятные акции прошли мирно.

Shromáždení k 1. výročí vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové skončilo. Po pietní vzpomínce se mluvilo o politice, kritizovala se vládní koalice. ⁦@CT24zive⁩ pic.twitter.com/33ynWHqbwI — Lukáš Mathé (@mathelukas) 21 февраля 2019 г.

Что случилось с Яном Куцяком и Мартиной Кушнировой?

Между 22 и 25 февраля 2018 года в Словакии застрелили 27-летнего журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушку. Их тела нашли в доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава. Ян Куцяк стал первым убитым журналистом в Словакии за всю историю существования государства. Вероятным мотивом убийства стала его профессиональная деятельность. Ведь Куцяк работал над расследованием возможной причастности итальянской мафии к махинациям с субсидиями ЕС на востоке Словакии. Двойное убийство вызвало массовые уличные протесты и политический кризис, который привел к распаду правительства. Из-за этого в Словакии состоялись самые массовые за последние 28 лет митинги. Четырем подозреваемым предъявлено обвинение, но главный заказчик, как полагают, до сих пор на свободе.