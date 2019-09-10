20:31
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИМПИЧМЕНТ УКРАИНА – НИГЕРИЯ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, сегодня
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИМПИЧМЕНТ УКРАИНА – НИГЕРИЯ APPLE ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Убийство журналиста Веремия: Верховный суд вынес окончательный приговор Крысину

      119 Читати новину українською
      Верховный суд оставил Крысина в тюрьме на 5 лет
      Верховный суд оставил Крысина в тюрьме на 5 лет / espreso.tv

      Верховный суд вынес окончательный приговор Юрию Крысину по делу об убийстве во время Революции Достоинства журналиста Вячеслава Веремия. Суд оставил в силе приговор о лишении свободы на 5 лет.

      Адвокаты просили суд признать в силе решение Шевченковского райсуда, который назначил ему 4 года с испытательным сроком 2 года, сообщает управление спецрасследований ГПУ.

      Это стоит увидеть: Во Львове открыли первый в Украине Мемориал Героев Небесной Сотни: невероятные фото и видео

      Впоследствии Апелляционный суд отменил это решение и назначил Крысину реальное заключение сроком на 5 лет. Именно этот приговор и оставил в силе Верховный суд Украины.

      Что известно об убийстве Веремия?
      Вячеслав Веремий – украинский журналист, корреспондент газеты "Вести". Убит в Киеве 19 февраля 2014 года "титушками", которых он пытался сфотографировать.

      Веремий не был участником Революции Достоинства, но регулярно посещал ее, выполняя редакционные задания. При этом он не был сторонником Евромайдана и европейской интеграции Украины.

      blog_ava
      Закон об импичменте: что это значит и будет ли он действенным
      сегодня
      862
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
      сегодня , 20:03 Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция
      294
      США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу
      сегодня , 20:02 США могут присоединиться к нормандскому формату: что это даст Украине и Трампу
      Світлана Попова 74
      Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными
      сегодня , 19:00 Переговоры срывались несколько раз: что осталось за кулисами обмена пленными
      Наталя Боднар 164
      Третейские суды: действительно ли они нужны Украине
      сегодня , 18:01 Третейские суды: действительно ли они нужны Украине
      Ірина Поліщук 59
      Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      сегодня , 17:31 Гучні заяви Авакова: де нахабно збрехав міністр
      Віталій Шабунін 261
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук