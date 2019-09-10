Убийство журналиста Веремия: Верховный суд вынес окончательный приговор Крысину

Верховный суд вынес окончательный приговор Юрию Крысину по делу об убийстве во время Революции Достоинства журналиста Вячеслава Веремия. Суд оставил в силе приговор о лишении свободы на 5 лет.

Адвокаты просили суд признать в силе решение Шевченковского райсуда, который назначил ему 4 года с испытательным сроком 2 года, сообщает управление спецрасследований ГПУ.

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Впоследствии Апелляционный суд отменил это решение и назначил Крысину реальное заключение сроком на 5 лет. Именно этот приговор и оставил в силе Верховный суд Украины.

Что известно об убийстве Веремия?

Вячеслав Веремий – украинский журналист, корреспондент газеты "Вести". Убит в Киеве 19 февраля 2014 года "титушками", которых он пытался сфотографировать.



Веремий не был участником Революции Достоинства, но регулярно посещал ее, выполняя редакционные задания. При этом он не был сторонником Евромайдана и европейской интеграции Украины.