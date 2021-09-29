Убил украинского спецназовца: агенту российской ФСБ сообщили о подозрении
29 сентября 2021 , 13:15Читати новину українською
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене агенту Федеральной службы безопасности России. Его обвиняют в убийстве украинского спецназовца.
Правоохранители выяснили, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая несколько лет назад убила человека.
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Агенту ФСБ сообщили о подозрении
По материалам контрразведки СБУ сообщила о подозрении в государственной измене агенту ФСБ. Ему инкриминируют участие в убийстве украинского спецназовца на Ровенщине в 2016 году.
Тогда подозреваемый скрытно переправил из России оружие для преступления.К слову, другого участника группы задержали еще в ноябре 2016 года во время попытки пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет заключения.
Детали преступной деятельности фигурантов дела
- По информации следствия, представители российской ФСБ завербовали 2 украинских граждан для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.
- В апреле 2016 года они прибыли из России на украинскую землю для сбора информации о военных Вооруженных Силах Украины и работниках оборонных предприятий.
- Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".
- Впоследствии они получили задание убить украинского офицера военного подразделения спецназначения и выполнили его.
Сейчас продолжается досудебное расследование дела.Обратите внимание! На днях СБУ задержала чиновника с Киевского бронетанкового завода. Он своими действиями разрушал украинскую оборонную сферу в 2014 году и нанес государству ущерб на 12 миллионов гривен. Мужчина хотел избежать наказания, поэтому сбежал на оккупированные территории.