Убил украинского спецназовца: агенту российской ФСБ сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене агенту Федеральной службы безопасности России. Его обвиняют в убийстве украинского спецназовца.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая несколько лет назад убила человека.

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Агенту ФСБ сообщили о подозрении

По материалам контрразведки СБУ сообщила о подозрении в государственной измене агенту ФСБ. Ему инкриминируют участие в убийстве украинского спецназовца на Ровенщине в 2016 году.

Тогда подозреваемый скрытно переправил из России оружие для преступления.

Детали преступной деятельности фигурантов дела

По информации следствия, представители российской ФСБ завербовали 2 украинских граждан для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

В апреле 2016 года они прибыли из России на украинскую землю для сбора информации о военных Вооруженных Силах Украины и работниках оборонных предприятий.

Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии они получили задание убить украинского офицера военного подразделения спецназначения и выполнили его.

, другого участника группы задержали еще в ноябре 2016 года во время попытки пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

Сейчас продолжается досудебное расследование дела.