Убили 5 щенков: в Харькове совершили ужасное преступление

Из окна харьковского дома 30 августа начали выбрасывать щенков. В сети сообщили, что таким жестоким образом сильно травмировали 5 животных, которые сразу умерли.

Это произошло в 5-этажке на улице Дмитриевской, в Новобаварском районе. Щенков выбрасывали с 5 этажа.

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Подозревают ребенка

К правоохранителям на этот счет обратилась 43-летняя прохожая. Она позвонила в 15:41. Туда сразу выехали следователи, которые начали устанавливать обстоятельства.

В телеграмме "Харьков Life" сообщили, что в доме, из которого выбрасывали собак, живет семья темнокожих. Очевидцы говорили, что из окна щенков выбрасывал их ребенок.

Какое наказание за такое возможно

В Уголовном кодексе Украины есть статья о жестоком обращении с животными. Убийство собак таким образом, вероятно, будут расследовать именно по ней. Максимальное наказание за такое преступление – от 5 до 8 лет тюрьмы.

Однако пока неизвестно, будут ли открывать уголовное производство. Также, следует отметить, что инцидент могут квалифицировать по другой статье.

Другое издевательство недавно

16 августа сообщили, что на Житомирщине несколько детей издевались над собакой и снимали это все на телефон. Они бросали животное в реку и громко хохотали.

При этом они выкрикивали, что эта собака не умеет плавать. То есть они полностью осознавали, к каким последствиям такие "игры" могут привести.