"Ч*рты остаются безнаказанными": как в Украине реагируют на убийство активиста Демьяна Ганула

В пятницу, 14 марта, в Одессе посреди дня застрелили активиста Демьяна Ганула. Убийца сделал два выстрела, после чего спокойно покинул место преступления.

Пока полиция проводит поиски преступника, коллеги военные, журналисты и общественные деятели обращают внимание, что российская агентура свободно чувствует себя в Украине. Как украинцы реагируют на убийство Демьяна Ганула, передает 24 Канал.

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Что украинцы говорят об убийстве активиста в Одессе

Так, журналистка Янина Соколова отмечает, что Демьян Ганул боролся с ватой и беззаконием. Она обращает внимание на вопрос защиты в Украине тех, кто под особым прицелом России и ее агентуры.

Одесский активист еще в июле попросил Службу безопасности Украины обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов,

– отмечает Соколова.

Военный Олег Симороз пишет, что не знал Демьяна Ганула лично, но читал о деятельности активиста в Одессе и видел, что у того было много конфликтов. Последние месяцы Ганул сообщал о регулярных угрозах и просил защиты у СБУ.

Но здесь о другом. Это уровень безопасности в наших городах в целом, а он равен нулю. Короткоствольное незарегистрированное оружие буквально у каждого люмпена. Полиция занимается все чем только можно, только не обеспечением безопасности. В таких городах как Одесса под покровительством гражданина рф Труханова, работают подпольные пророссийские группировки, и об этом знают все, кроме полиции и СБУ,

– отмечает доброволец.

По его словам, сейчас под угрозой военные и ветераны с активной позицией, которые мешают российским спецслужбам формировать свою повестку дня. И Симороз убежден, что государство не в состоянии защитить хотя бы эту группу людей. Поэтому он призвал предоставить украинским защитникам право на оружие.

С таким же призывом выступил и проект DeepState. Там отмечают, что право владеть оружием – это возможность законно себя защитить.

"Право владеть короткоствольным оружием давно актуально и сегодня в очередной раз о себе напомнило, ведь если бы у Демьяна была возможность иметь оружие, была большая вероятность, что убит был бы не он", – указывают аналитики.

В то же время они отмечают, что тот, кто хочет совершить убийство всегда найдет оружие и оно в большинстве случаев будет незаконным. Если же у других будет прав на оружие, то злоумышленники "10 раз подумают".

Волонтер и активист Сергей Стерненко отмечает, что ранее Ганулу угрожал также "пророссийский титушковод Труханова" Александр Подобедов. Как пишет Стерненко, в 2023 году он организовал и нападение на него.

Так же Подобедов по заказу Труханова организовывал нападения на меня в 2018, но прокуратура привела его в суд в качестве свидетеля против меня же,

– отмечает Стерненко.

Волонтер пишет, что не знает, причастен ли Подобедов/Труханов к убийству, но факт – "ч*рты, которые заказывают и организуют подобные нападения, остаются безнаказанными".