Киллеры расстреляли бизнесмена на глазах у его семилетнего сына, но ребенка отпустили
Автомобиль бизнесмена из Киева Игоря Плекана расстреляли из автоматов. Мужчина погиб, а его семилетнего сына, который чудом не получил ранений, киллеры отпустили. Националисты из "С14" обвиняли Плекана в причастности к покушению на одного из их лидеров: Плекан, мол, криминальный авторитет и сам причастен к "киллерскому бюро".
Бизнесмена Игоря Плекана расстреляли под Киевом на глазах у семилетнего сына. Об этом рассказали 23 июля в "Чрезвычайных новостях" на ICTV.
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Что известно об убийстве Плекана
- Плекан и его семилетний сын ехали на дачу в село Артемовка Бориспольского района.
- У железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли автомобиль из автоматов.
- По меньшей мере четыре пули попали в жертву, но он как-то проехал еще 300 метров в поле и даже смог позвонить жене.
- Сына чудом не ранили, более того – убийцы парня отпустили: приказали убегать подальше.
- Несмотря на испуг, тот смог добежать до дома и сообщить матери, где искать отца. Но мужчина умер.
У полицейских, как уверяют в СМИ, уже есть наработки и запланированы задержания подозреваемых.
Игорь Плекан: бизнесмен или криминальный авторитет
44-летний бизнесмен из Киева Игорь Плекан был также вице-президентом боксерского клуба. Однако один из лидеров "С14" Сергей Мазур в интервью "Главкому" заявлял, что Игорь Плекан – криминальный авторитет:
- Он, мол, имеет "свое условное киллерское бюро", занимается "крышеванием игровых автоматов и незаконных наливаек", а еще у него есть "банда, которая занималась абсолютно всем".
Более того, Плекана обвинили в организации покушения на Мазура в 2018 году (в квартиру последнего на втором этаже забросили боевую гранату).
Убитый под Киевом бизнесмен Игорь Плекан / Скриншот с видео "Чрезвычайных новостей"
Как пишет "Новынарня", жена бизнесмена Наталья рассказала, что "угрозы от неизвестных поступали регулярно".
А в телеграмм-канале ОО "Основа будущего" (преемница "С14" после марта 2020 года) заявили: "Жаль, что теперь не узнаем, кто был заказчиком покушения на координатора "С14". Организатор замолчал навсегда".
Заметим, что в расследовании покушения и судебных слушаниях Плекан не фигурирует среди подозреваемых.
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