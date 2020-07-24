Автомобиль бизнесмена из Киева Игоря Плекана расстреляли из автоматов. Мужчина погиб, а его семилетнего сына, который чудом не получил ранений, киллеры отпустили. Националисты из "С14" обвиняли Плекана в причастности к покушению на одного из их лидеров: Плекан, мол, криминальный авторитет и сам причастен к "киллерскому бюро".

Бизнесмена Игоря Плекана расстреляли под Киевом на глазах у семилетнего сына. Об этом рассказали 23 июля в " Чрезвычайных новостях " на ICTV.

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Что известно об убийстве Плекана

Плекан и его семилетний сын ехали на дачу в село Артемовка Бориспольского района.

У железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и в упор расстреляли автомобиль из автоматов.

По меньшей мере четыре пули попали в жертву, но он как-то проехал еще 300 метров в поле и даже смог позвонить жене.

Сына чудом не ранили, более того – убийцы парня отпустили : приказали убегать подальше.

Несмотря на испуг, тот смог добежать до дома и сообщить матери, где искать отца. Но мужчина умер.

У полицейских, как уверяют в СМИ, уже есть наработки и запланированы задержания подозреваемых.

Игорь Плекан: бизнесмен или криминальный авторитет

44-летний бизнесмен из Киева Игорь Плекан был также вице-президентом боксерского клуба. Однако один из лидеров "С14" Сергей Мазур в интервью " Главкому " заявлял, что Игорь Плекан – криминальный авторитет:

Он, мол, имеет " свое условное киллерское бюро ", занимается " крышеванием игровых автоматов и незаконных налива ек ", а еще у него есть " банда, которая занималась абсолютно всем ".

Более того, Плекана обвинили в организации покушения на Мазура в 2018 году (в квартиру последнего на втором этаже забросили боевую гранату).



Убитый под Киевом бизнесмен Игорь Плекан / Скриншот с видео "Чрезвычайных новостей"

Справка: "С14" – праворадикальное общественное объединение украинских националистов.



На Донбассе активисты организации принимали участие в боях в составе добровольческих батальонов. Членов "С14" подозревали в убийстве журналиста Олеся Бузины, погромах лагерей ромов. В мае 2018 активисты "С14" принимали участие в общественном задержании бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне "ЛНР".

Как пишет " Новынарня ", жена бизнесмена Наталья рассказала, что " угрозы от неизвестных поступали регулярно" .

А в телеграмм-канале ОО " Основа будущего " (преемница "С14" после марта 2020 года) заявили: "Жаль, что теперь не узнаем, кто был заказчиком покушения на координатора "С14". Организатор замолчал навсегда ".

Заметим, что в расследовании покушения и судебных слушаниях Плекан не фигурирует среди подозреваемых.