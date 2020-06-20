В Днепре 19 июня мужчина при задержании застрелил полицейского, который, истекая кровью, все-таки смог одеть на своего убийцу наручники. Впоследствии стало известно, что этот же человек за несколько часов до убийства ограбил предпринимателя и похитил у него 4 миллиона гривен.

О новых деталях убийства полицейского в Днепре 19 июня рассказали в ТСН . Как оказалось, злоумышленник утром того же дня совершил ограбление и украл 4 миллиона гривен.

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Убийство полицейского в Днепропетровске: все, что известно

19 июня утром неизвестный мужчина запрыгнул в автомобиль предпринимателя, пока тот парковался.

Мужчина был одет в черную форму, похожую на форму охранника.

Из авто он, угрожая пистолетом, похитил две спортивные сумки, в которых якобы были 4 миллиона гривен.

Предприниматель, к слову, деньги отдавать отказывался, за что получил пистолетом по голове.

После этого грабитель убежал с деньгами, которые весили примерно десять килограммов.

Полиция предварительно квалифицировала инцидент как разбой и начала розыск злоумышленника.

Примерно в 17 часов, правоохранители остановили подозрительный автомобиль, похожий по описанию на разыскиваемый.



Полиция остановила автомобиль, похожий на разыскиваемый / Фото НПУ

Полицейские попросили у водителя документы, а потом решили ехать в отделение в автомобиле подозреваемого (почему так – не известно).

Один полицейский сел на переднее сиденье, рядом с водителем, а другой – на заднее.

Вдруг водитель выхватил до того времени скрытый пистолет "Макаров" и несколько раз выстрелил в полицейского позади.

Что делал в это время правоохранитель, который сидел рядом с водителем – не сообщали.

Полицейский, сидевший сзади, получил серьезные ранения, но, истекая кровью, смог одеть на подозреваемого наручники.

К сожалению, впоследствии полицейский умер – это Дарвин Потуданський, ему было всего 30 лет.



Погибший полицейский – 30-летний Дарвин Потуданський / Фото НПУ

Подозреваемый в убийстве полицейского и ограблении – задержан.

Он не ранен, ведь в него полицейские не стреляли.

За совершенные преступления в случае признания судом вины наказать его могут пожизненным заключением.

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