В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего

На улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Как рассказали очевидцы, неизвестный подбежал к своей жертве, выстрелил несколько раз, выхватил у него из рук пакет и убежал. Впоследствии экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убили пластического хирурга Андрея Сотника.

От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает полиция Киева.

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На месте убийства работают экипажи скорой помощи и несколько патрулей полиции вместе со следователями-оперативниками. Правоохранители обходят территорию, допрашивают свидетелей и пытаются установить все детали инцидента.

Известно, что в столице ввели план перехвата "Сирена". В его рамках полицейские пытаются найти и задержать убийцу мужчины.

В полиции также сообщили, что уже установили личность погибшего. Им является 43-летний киевлянин. Игорь Мосийчук в своем телеграме заявил, что это – пластический хирург Андрей Сотник.

Кто такой Андрей Сотник?

Он работал в киевской клинике DMK. На сайте клиники говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.



Он так же был организатором здравоохранения, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.



Убит пластический хирург Андрей Сотник / фото с сайта клиники DMK

Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Злоумышленнику за такое преступление грозит до 15 лет заключения.

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