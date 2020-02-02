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      В центре Киева убили пластического хирурга Андрея Сотника: видео и фото погибшего

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      В центре Киева неизвестный убил мужчину и скрылся / espreso.tv

      На улице Саксаганского в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину. Как рассказали очевидцы, неизвестный подбежал к своей жертве, выстрелил несколько раз, выхватил у него из рук пакет и убежал. Впоследствии экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что убили пластического хирурга Андрея Сотника.

      От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает полиция Киева.

      Интересно: За убийствами Окуевой и руководителя "Киевского метрополитена" стоит один человек: это россиянин

      На месте убийства работают экипажи скорой помощи и несколько патрулей полиции вместе со следователями-оперативниками. Правоохранители обходят территорию, допрашивают свидетелей и пытаются установить все детали инцидента.

      Известно, что в столице ввели план перехвата "Сирена". В его рамках полицейские пытаются найти и задержать убийцу мужчины.

      В полиции также сообщили, что уже установили личность погибшего. Им является 43-летний киевлянин. Игорь Мосийчук в своем телеграме заявил, что это – пластический хирург Андрей Сотник.

      Кто такой Андрей Сотник?
      Он работал в киевской клинике DMK. На сайте клиники говорится, что Сотник был кандидатом медицинских наук и работал врачом-хирургом, пластическим и эстетическим хирургом.

      Он так же был организатором здравоохранения, руководителем DMK Ukraine и экспертом GEP DMK International.

      вбивство у центрі Києва, загиблий Андрій Сотник
      Убит пластический хирург Андрей Сотник / фото с сайта клиники DMK

      Следователи открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Злоумышленнику за такое преступление грозит до 15 лет заключения.

      Убийство мужчины в центре Киева: смотрите видео "Еспресо"

      На Саксаганского в Киеве убили мужчину: смотрите фото "Еспресо"

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Жертвы Убийство
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