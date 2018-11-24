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      Убили не того: появились шокирующие детали стрельбы в США из-за скидки в Черную пятницу

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      Появились шокирующие детали стрельбы в США из-за скидки в Черную пятницу
      Появились шокирующие детали стрельбы в США из-за скидки в Черную пятницу / The Miami Herald

      Работники полиции убили не того парня, который открыл стрельбу в американском городе Гувер, штат Алабама, накануне Черной пятницы, 22 ноября.

      Об этом сообщает местная газета The Miami Herald.

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      Как отметили в полиции, убитый 21-летний Эманиан Фитцджеральд Брэдфорд-младший действительно пытался скрыться с места происшествия, размахивая оружием. Однако, он не виноват в убийстве покупателя в торговом центре.

      Новые доказательства теперь показывают, что, хотя Брэдфорд, возможно, участвовал в конфликте, но он не застрелил 18-летнего парня,
      – сказал в своем заявлении капитан полиции Гувера Грегг Ректор.

      Офицера, убившего не того парня, не уволили.

      Добавим, что торговый центр Riverchase Galleria снова открыли в пятницу.

      Напомним, в торговом центре в штате Алабама в Черную пятницу, которая началась ночью 22 ноября, покупатели начали ссориться. Через некоторое время один из них открыл огонь. В результате действий стрелка ранения получили 18-летний парень и 12-летняя девочка.

      Теги: Жертвы Новости США Оружие Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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