19:13
24 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эвакуация двойников Путина. Медиагопники РФ
      Вєсті Кремля
      22:19, 23 ноября
      Вести. UA. Черная пятница в Раде. Тесная связь Порошенко и Медведчука
      Вєсті.UA
      21:49, 23 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОЛОДОМОР ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Убирали червей и ели мясо со скотомигильника": живые свидетели рассказали о временах Голодомора

      5 Читати новину українською

      24 ноября Украина чтит жертв Голодомора 1932-1933 годов, который искусственно создала советская власть. По разным данным, из-за отсутствия пищи в течение двух лет умерли от 3 до 10 миллионов человек. Однако во Львове еще живут те, кто помнит трагические события 86-летней давности и со слезами на глазах делятся своими воспоминаниями.

      Среди них – 93-летний Николай Чишкун, который родился на Винниччине. Когда в родное село Кашперовка пришел голод, мальчику было семь.

      Читайте также: Голодомор в Украине: как мир узнал о жутком геноциде

      Тогда местная голота, по указанию так называемых комитетов бедноты, безжалостно выметала из хат зерно и скот. Семью мальчика спасали лепешки из муки и листьев.

      Кто-то добавлял полову или лободу и делали маторжаники. Также у нас была корова, которая выручала. А когда дед Матвей, с которым я пас скот, взглянул на нашего котика Кузика, то спросил: "Вы до сих пор его не съели? Я бы это давно сделал!" Еще однажды мы натолкнулись с товарищами на скотомогильник, отрезали ножом куски коровы или лошади, а палочками счищали белые черви. Так и ели...,
      – рассказал Николай Чишкун.

      Николай показал альбом с фотографиями: "Аня Драчук, это моя двоюродная систра. Их было так: самая меньшая сестра – 2 года, дальше было 3 года, а братику было 5 лет. Те поумирали, а она выжила. Как она выжила, я не знаю".

      голодомор свідки львів

      Николай Чишкун показал альбом и рассказал о погибших родственниках

      микола чишкун

      Николай Чишкун

      90-летнему Григорию Бумасенко повезло больше. Во времена голода он проживал в детской колонии, поэтому из еды что-то и перепадало. Однако помнит, как все начиналось.

      Они приехали к сестре домой и забрали из дома еду. Остались только голые стены. Мама как то увидела, то упала. Мы вызвали "скорую" – подводу. Ее между колеса положили и повезли в медпункт,
      – вспоминает мужчина.

      бумасенко голодомор спогади

      Григорий Бумасенко

      Во Львове таких людей, как Николай Чишкун и Григорий Бумасенко, 112. Большинство из них, после голода переселились с Востока и центральных областей на Западную Украину, которая была в 30-х в составе в Польше и голодомора не знала. Поэтому сюда, спасаясь от смерти, бежали тысячи украинцев. Миллионы же приняли мученическую смерть.

      Читайте также: Каждую секунду падали на землю, символизируя погибших: львовяне почтили память жертв Голодомора

      По данным демографов, умерло почти 4 миллиона. Историки называют вдвое большую цифру. На сегодня то, что голод был искусственный и его целью было уничтожение украинцев как нации – признали 16 стран: Эстония, Австралия, Канада, Венгрия, Ватикан, Литва, Грузия, Польша, Перу, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Мексика, Латвия, Португалия и США.

      Если процесс будет продолжаться, то российская пропаганда, которая всячески препятствует этому признанию, будет иметь меньшие шансы для убеждения мировых лидеров. Есть информация, что когда Азербайджан намеревался признать Голодомор геноцидом, то из России им пересказали: "согласитесь забудьте о Нагорном Карабахе,
      – отметил историк, декан исторического факультета имени Ивана Франко Роман Шуст.

      Не признает Голодомора и Армения, которая в дружеских отношениях с Москвой. А вот в Израиле, похоже, наконец готовы сделать это. На рассмотрение в парламент уже внесли соответствующий законопроект.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия История Голодомор Новости Львова Жертвы СССР
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      сегодня , 19:00 Кулемет "покемон": нагадаємо, війна триває!
      Повернись живим 69
      Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      сегодня , 18:00 Вражає абсурдом: як Яценюк спустошує кишені українців на піар перед виборами
      Сергій Лещенко 223
      Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      сегодня , 16:00 Найкращий спосіб згадати про Революцію гідності – зробити щось для України сьогодні
      Блог Медіа 140
      "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      сегодня , 15:00 "Мені здавалось, що я з'їхала з глузду": військова відверто розповіла про роль жінки на війні
      Віталій Дейнега 373
      Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      сегодня , 14:10 Нас просто не существует на экономических картах: кто мешает Украине стать богатой
      Сергій Фурса 580
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук