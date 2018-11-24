"Убирали червей и ели мясо со скотомигильника": живые свидетели рассказали о временах Голодомора

24 ноября Украина чтит жертв Голодомора 1932-1933 годов, который искусственно создала советская власть. По разным данным, из-за отсутствия пищи в течение двух лет умерли от 3 до 10 миллионов человек. Однако во Львове еще живут те, кто помнит трагические события 86-летней давности и со слезами на глазах делятся своими воспоминаниями.

Среди них – 93-летний Николай Чишкун, который родился на Винниччине. Когда в родное село Кашперовка пришел голод, мальчику было семь.

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Тогда местная голота, по указанию так называемых комитетов бедноты, безжалостно выметала из хат зерно и скот. Семью мальчика спасали лепешки из муки и листьев.

Кто-то добавлял полову или лободу и делали маторжаники. Также у нас была корова, которая выручала. А когда дед Матвей, с которым я пас скот, взглянул на нашего котика Кузика, то спросил: "Вы до сих пор его не съели? Я бы это давно сделал!" Еще однажды мы натолкнулись с товарищами на скотомогильник, отрезали ножом куски коровы или лошади, а палочками счищали белые черви. Так и ели...,

– рассказал Николай Чишкун.

Николай показал альбом с фотографиями: "Аня Драчук, это моя двоюродная систра. Их было так: самая меньшая сестра – 2 года, дальше было 3 года, а братику было 5 лет. Те поумирали, а она выжила. Как она выжила, я не знаю".

Николай Чишкун показал альбом и рассказал о погибших родственниках

Николай Чишкун

90-летнему Григорию Бумасенко повезло больше. Во времена голода он проживал в детской колонии, поэтому из еды что-то и перепадало. Однако помнит, как все начиналось.

Они приехали к сестре домой и забрали из дома еду. Остались только голые стены. Мама как то увидела, то упала. Мы вызвали "скорую" – подводу. Ее между колеса положили и повезли в медпункт,

– вспоминает мужчина.

Григорий Бумасенко

Во Львове таких людей, как Николай Чишкун и Григорий Бумасенко, 112. Большинство из них, после голода переселились с Востока и центральных областей на Западную Украину, которая была в 30-х в составе в Польше и голодомора не знала. Поэтому сюда, спасаясь от смерти, бежали тысячи украинцев. Миллионы же приняли мученическую смерть.

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По данным демографов, умерло почти 4 миллиона. Историки называют вдвое большую цифру. На сегодня то, что голод был искусственный и его целью было уничтожение украинцев как нации – признали 16 стран: Эстония, Австралия, Канада, Венгрия, Ватикан, Литва, Грузия, Польша, Перу, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Мексика, Латвия, Португалия и США.

Если процесс будет продолжаться, то российская пропаганда, которая всячески препятствует этому признанию, будет иметь меньшие шансы для убеждения мировых лидеров. Есть информация, что когда Азербайджан намеревался признать Голодомор геноцидом, то из России им пересказали: "согласитесь – забудьте о Нагорном Карабахе,

– отметил историк, декан исторического факультета имени Ивана Франко Роман Шуст.

Не признает Голодомора и Армения, которая в дружеских отношениях с Москвой. А вот в Израиле, похоже, наконец готовы сделать это. На рассмотрение в парламент уже внесли соответствующий законопроект.