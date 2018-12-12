Убирать снег в Киеве готовы более 600 единиц спецтехники
Столичная власть оказалась готовой к снегопаду 12 декабря. Еще с вечера 11 декабря начала работу специальная снегоуборочная техника.
Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.
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По ее словам, улицы посыпали специальной смесью, чтобы не было налипания снега. Пробки небольшие – были утром, но уже движение вполне нормальное.
За тем, как работает спецтехника, можно следить на сайте диспетчерского центра. По состоянию на 12 часов сайт показывает, что 115 единиц техники в активном движении, а другая техника, около 500 единиц, находится в состоянии ожидания по всему городу,
– сообщила журналистка.
В Гидрометцентре обещают, что к вечеру в Киеве насыпет около десяти сантиметров снега, завтра ожидается такая же погода.
Напомним, синоптики прогнозировали в среду, 12 декабря, на большей части территории Украины дожди и мокрый снег, а сухую и солнечную погоду с прояснениями – только на территории Западной Украины.
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