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      Убирать снег в Киеве готовы более 600 единиц спецтехники

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      Столичная власть оказалась готовой к снегопаду 12 декабря. Еще с вечера 11 декабря начала работу специальная снегоуборочная техника.

      Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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      По ее словам, улицы посыпали специальной смесью, чтобы не было налипания снега. Пробки небольшие – были утром, но уже движение вполне нормальное.

      За тем, как работает спецтехника, можно следить на сайте диспетчерского центра. По состоянию на 12 часов сайт показывает, что 115 единиц техники в активном движении, а другая техника, около 500 единиц, находится в состоянии ожидания по всему городу,
      – сообщила журналистка.

      В Гидрометцентре обещают, что к вечеру в Киеве насыпет около десяти сантиметров снега, завтра ожидается такая же погода.

      Напомним, синоптики прогнозировали в среду, 12 декабря, на большей части территории Украины дожди и мокрый снег, а сухую и солнечную погоду с прояснениями – только на территории Западной Украины.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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