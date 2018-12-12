Убирать снег в Киеве готовы более 600 единиц спецтехники

Столичная власть оказалась готовой к снегопаду 12 декабря. Еще с вечера 11 декабря начала работу специальная снегоуборочная техника.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

Читайте также: Снегопады, метели и волны до 5 метров: в каких областях ждать непогоду

По ее словам, улицы посыпали специальной смесью, чтобы не было налипания снега. Пробки небольшие – были утром, но уже движение вполне нормальное.

За тем, как работает спецтехника, можно следить на сайте диспетчерского центра. По состоянию на 12 часов сайт показывает, что 115 единиц техники в активном движении, а другая техника, около 500 единиц, находится в состоянии ожидания по всему городу,

– сообщила журналистка.

В Гидрометцентре обещают, что к вечеру в Киеве насыпет около десяти сантиметров снега, завтра ожидается такая же погода.

Напомним, синоптики прогнозировали в среду, 12 декабря, на большей части территории Украины дожди и мокрый снег, а сухую и солнечную погоду с прояснениями – только на территории Западной Украины.