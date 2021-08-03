Подозреваемого в совершении преступления начали разыскивать.
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Что известно о фигурантах
Имя злоумышленника пока не называют. Однако обнародовали его фото. Пока официально никак не комментировали информацию об этническом происхождении мужчин.
Изображение с вероятным убийцей / Фото телеграма "Ху***ая Одесса"
В телеграме "7 канала" написали, что убитый был потерпевшим в уголовном производстве о вымогательстве. Об этом якобы сообщили анонимные источники в правоохранительных органах.
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После того, как в сеть слили видео момента расстрела, родственникам убитого стало плохо. На месте преступления было как минимум 2 молодых людей, которые плакали.
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Коротко об этом убийстве
- Инцидент произошел во дворе многоэтажки.
- Пострадавшего забрали в больницу, но он там умер.
- После преступления злоумышленник скрылся на автомобиле Mercedes.
- Полиция объявила в городе план "Перехват".
- Впоследствии открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
- Максимальное наказание по ней – 15 лет заключения.