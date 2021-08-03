На Малиновского в Одессе киллер убил азербайджанца: что о нем известно

На улице Малиновского в Одессе средь бела дня 3 августа убили мужчину. В сети сообщили, что убитый Лачин Мамедов и его убийца – уроженцы Азербайджана.

Подозреваемого в совершении преступления начали разыскивать.

Этот случай Киллер убил мужчину посреди дня в Одессе: видео 18+

Что известно о фигурантах

Имя злоумышленника пока не называют. Однако обнародовали его фото. Пока официально никак не комментировали информацию об этническом происхождении мужчин.



Изображение с вероятным убийцей / Фото телеграма "Ху***ая Одесса"

В телеграме "7 канала" написали, что убитый был потерпевшим в уголовном производстве о вымогательстве. Об этом якобы сообщили анонимные источники в правоохранительных органах.

Место, где расстреляли Лачина Мамедова в Одессе: смотрите видео телеграма "7 канал"

После того, как в сеть слили видео момента расстрела, родственникам убитого стало плохо. На месте преступления было как минимум 2 молодых людей, которые плакали.

Другое убийство В Днепре застрелили Анара Мамедова: что о нем известно – фото

Коротко об этом убийстве