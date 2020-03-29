Убитого полицейского нашли в багажнике авто в Никополе
Оперуполномоченного Никопольского отдела полиции нашли застреленным в багажнике автомобиля. Водителя задержали по подозрению в убийстве.
Сотрудники патрульной полиции остановили Toyota Land Cruiser ночью 29 марта. За рулем находился 56-летний никопольчанин, в машине также был его 35-летний сын. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.
Смотрите также Пьяные полицейские в Николаеве справили нужду на автомобиль и стреляли в его владельца
После проверки документов правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в багажнике полиэтиленовый мешок с телом.
Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте,
– сообщили в полиции.
Оружие изъяли и направили на экспертизу. Против водителя автомобиля открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".
Читайте также
-
Жена Трюдо вылечилась от коронавирусасегодня , 09:56
-
Голос пропаганды из Германии, или Бундестаг против антироссийских санкцийсегодня , 12:15
-
Алкоголь, чеснок и высокая температура: мифы о коронавирусе, которые удивятсегодня , 11:03
-
В Украине от коронавируса выздоровел первый нардеп Александр Лукашев, – СМИсегодня , 11:15
-
Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границысегодня , 13:10
-
Кропить улицы святой водой от коронавируса – понты, – митрополитсегодня , 15:15