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      Убитого полицейского нашли в багажнике авто в Никополе

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      Тіло поліцейського виявили в багажнику / Національна поліція Дніпропетросвької області

      Оперуполномоченного Никопольского отдела полиции нашли застреленным в багажнике автомобиля. Водителя задержали по подозрению в убийстве.

      Сотрудники патрульной полиции остановили Toyota Land Cruiser ночью 29 марта. За рулем находился 56-летний никопольчанин, в машине также был его 35-летний сын. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

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      После проверки документов правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в багажнике полиэтиленовый мешок с телом.

      Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте,
      – сообщили в полиции.

      Оружие изъяли и направили на экспертизу. Против водителя автомобиля открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Жертвы Оружие Никополь Новости Днепра Убийство Полиция Криминальные новости Криминал Новости Украины
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