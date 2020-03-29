Убитого полицейского нашли в багажнике авто в Никополе

Оперуполномоченного Никопольского отдела полиции нашли застреленным в багажнике автомобиля. Водителя задержали по подозрению в убийстве.

Сотрудники патрульной полиции остановили Toyota Land Cruiser ночью 29 марта. За рулем находился 56-летний никопольчанин, в машине также был его 35-летний сын. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

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После проверки документов правоохранители осмотрели автомобиль и обнаружили в багажнике полиэтиленовый мешок с телом.

Как предварительно установлено, у задержанного возник конфликт с сотрудником полиции, в результате чего он совершил несколько выстрелов в его сторону. В результате огнестрельного ранения полицейский скончался на месте,

– сообщили в полиции.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Против водителя автомобиля открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".