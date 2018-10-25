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      Убитый рэпер XXXTentacion жестоко избивал свою девушку: в сети опубликовано признание в насилии

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      XXXTentacion
      XXXTentacion / Фото из открытых источников

      В сети появилось признание в насилии над девушкой и еще над восемью людьми американского рэпера XXXTentacion, который был застрелен 18 июня этого года.

      Об издевательствах рэпер признался за год до смерти своим друзьям. Издание Pitchfork опубликовало секретную 27-минутную аудиозапись, поступившую в прокуратуру округа Майами-Дейд в штате Флорида.

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      Как сообщает источник, сторона обвинения и сторона защиты рассматривали его как доказательство вины рэп-исполнителя в преступлениях.

      В записи артист рассказывает, как издевался и бил свою девушку из-за подозрений в ее измене.

      Я устроил ей бойню, потому что она сделала ошибку. И после этого, пошло-поехало. Сейчас она боится. Эта девушка боится за свою жизнь. И я ее понимаю,
      – заявил XXXTentacion.

      Рэпер добавил, что он напал с ножом на восемь человек. По его словам, бывшая девушка была свидетелем многих инцидентов, поэтому так боится его. "Она видела это дерьмо", – подчеркнул рэпер. Американец отметил, что пережил сложные инциденты, которые повлияли на его тягу к насилию.

      "Вы когда-нибудь видели, как кто-то вырезал свой язык? Вы когда-нибудь видели, как кого-то насиловали? Вы когда-нибудь видели, как кто-то пытается убить вашу маму перед Вами?"– говорит он в аудиозаписи.

      К слову, мать погибшего рэпера Клеопатра Бернард сообщила, что девушка рэпера оказалась беременной. Об этом она сказала через 4 дня после смерти артиста.

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      Напомним, 18 июня на XXXTentacion напали двое неизвестных, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленники выстрелили в рэпера и ограбили его. Парень умер в больнице, не приходя в сознание.

      Кто такой XXXTentacion?Американский рэпер (настоящее имя – Джасей Дуэйн Онфрой) имел проблемы с законом из-за обвинения в насилии. В отношении него длился суд из-за избиения беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.

      XXXTentacion записал два полноформатных альбома.

      Теги: LifeStyle Музыка
      Источник: 24 канал
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