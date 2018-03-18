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Ублюдки и варвары, – Шкиряк о самовольном демонтаже активистами конструкций на Майдане в Киеве

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Демонтаж активистами конструкций на Майдане в Киеве
Демонтаж активистами конструкций на Майдане в Киеве / фото 24 Канал

Сегодня, 18 марта, участники марша "Движения новых сил" разобрали металлические конструкции на Майдане Независимости. Советник министра внутренних дел Украины Шкиряк убежден, что такие действия активистов – это "какой-то ФСБшный трэш".

Соответствующее сообщение Шкиряк разместил на своей странице в Facebook.

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Ублюдки и варвары! Гребаный стыд ... Какими же надо быть уродами, чтобы срывать украинскую символику и уничтожать инсталяцию посвященную крымским татарам. И это происходит в Киеве на Майдане Независимости, в день, когда в Мордоре назначают царя ... Это какой-то ФСБшный трэш,
– написал Шкиряк.

Также, советник убежден, что активисты, которые уничтожили конструкции, действовали против Украины.

"Проукраинские активисты и настоящие патриоты стоят под посольством РФ, а эти, купленные за 30 российских серебренников, идиоты крушат все подряд и проводят акцию за Путина. Показательно, что они против Украины. Но комент ... мрак", –написал он.

И добавил: "Задача Кремля в день выборов хана выполнили. Яркую картинку для пропагандонов для раша ТВ сделали, свои грязные деньги отработали. Пуйло аплодирует".

Напомним, что 17 марта на Майдане Независимости в Киеве на заказ администарции Президента появились надписи на конструкциях типа "Ялта – наша", "Алупка – наша", "Севастополь – наш" и другие. Участники марша "Движения новых сил" убеждены, что конструкции были установлены, чтобы помешать митингу с требованием принять новый закон о выборах и с требованием об отставке Президента Украины Петра Порошенко.

Теги: протесты Новости Киева Новости Украины Зорян Шкіряк Михаил Саакашвили
Источник: 24 Канал
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