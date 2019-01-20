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      Убытки могли составлять до 1,5 миллиарда гривен, – Лещенко о газовых схемах братьев Дубневичей

      14 Читати новину українською
      Ярослав и Богдан Дубневичи
      Ярослав и Богдан Дубневичи / Соцсети

      У братьев Дубневичей есть тепловые электроцентрали в округах, по которым они избирались в парламент, скупив эти территории под корень. Но местные жители часто даже не представляют, что те блага, за которые они жертвовали Дубневичам свои голоса, были подарены им за отжатые у них деньги.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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      По его словам, НАБУ выявило, что схематоз Дубневичей строился благодаря разнице в ценах на газ для разных потребителей – для населения ниже, для бизнеса – дороже.

      Тепловые электроцентрали Дубневичей брали дешевый газ, который должен идти на производство тепла для населения и превращали его в электроэнергию, которую потом продавали на рынке,
      – отметил Лещенко.

      Он добавил, что убытки от такой деятельности Дубневичей могли составлять астрономическую сумму – от 700 миллионов до 1,5 миллиарда гривен, как следует из документов суда, куда следователи обращались за санкциями на обыск. Оперируя такими потоками, схемами на газе и "Укрзализныци", братья Дубневичи попали на первые полосы газет в 2016 году, когда были опубликованы первые электронные декларации чиновников.

      У львовских братьев-мажоритарщиков наличности оказалось, по их же словам, на сумму свыше 715 миллионов гривен. Плюс сотни – не десятки, а сотни объектов недвижимого имущества. Это – абсолютное первое место в книге рекордов украинской коррупции,
      – подчеркнул нардеп.

      Лещенко убежден, что украинцы никогда не смогут получить честную власть, никогда не избавятся от коррупционеров в парламенте, если не поменяют закон о выборах, запретив преступную мажоритарку. "Именно по ней были избраны братья Дубневичи в парламент", – пояснил он.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 20 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины Коррупция Энергетика Газ Дубневич Богдан Васильевич Дубневич Ярослав Васильевич Видеоблоги Сергей Лещенко
      Источник: 24 канал
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