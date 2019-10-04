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      Убытки на 18 миллионов: правоохранители разоблачили растрату госсредств в Киевгорсвете

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      Правоохранители разоблачили схему растраты госсредств
      Правоохранители разоблачили схему растраты госсредств / 24 канал

      СБУ и ГПУ зафиксировали факты злоупотреблений должностными лицами КП "Киевгорсвет" при закупке за бюджетные средства товаров и работ для наружного освещения столицы.

      Об этом сообщила корреспондентка 24 канала.

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      Как отметили правоохранители, часть закупок (а именно – электрических ламп) осуществлялась по завышенным ценам, с нарушением Закона Украины "О публичных закупках" у подконтрольных коммерческих структур.

      Аналогичный механизм руководство коммунального предприятия применяло и в других процедурах публичных закупок. Часть присвоенных средств злоумышленники переводили в наличность и легализовывали путем проведения бестоварных операций.

      В результате противоправной деятельности причинен ущерб государству в особо крупных размерах – примерно 18 миллионов гривен. Правоохранители проводят обыски у фигурантов дела.

      Київміськсвітло
      Обыски у фигурантов дела / Фото 24 канала (Леся Выговская)

      Кроме этого, решается вопрос о задержании Киевгорсвета.

      К слову, накануне экс-нардепу Микитасю объявили о подозрении из-за махинаций с недвижимостью для военных. Его обвиняют в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новости Украины ГПУ СБУ Коммунальные услуги Деньги Новости Киева
      Источник: 24 канал
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