Убытки на 6 миллионов: в Гослесагентстве проводят обыски из-за незаконной вырубки лесов

Сейчас проходят обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины из-за незаконной вырубки древесины. По предварительным подсчетам, за растрату имущества государство понесло убытки на сумму более шести миллионов гривен.

Четырех лесничих ГП "Олевское лесное хозяйство" подозревают в незаконной вырубке и реализации имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-служба Государственного бюро расследований и Пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Как рассказали в ГБР, работники лесхоза были в сговоре с должностными лицами. Они вносили неправдивые данные в документы. На лесных участках было значительно больше древесины, чем в официально заявленных материалах. Впоследствии ее незаконно рубили и реализовывали за наличные.



В Гослесагентстве проводят обыски

"Обыски проводятся по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны", – отметили в ГБР.

Во время одного из обысков на территории лесопереработки обнаружили 600 кубометров древесины. Документов о ее законном происхождении не было.



Незаконная древесина, которую обнаружили во время обысков

Также в ГБР добавили, что сейчас следователи и прокуроры проводят 35 санкционированных обысков, в том числе и по месту жительства возможных фигурантов противоправной схемы.

Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов?

Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины недавно запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальную рубку леса.



В реестре по состоянию на 10 февраля обнародована информация о 43,7 тысячи выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Разработана онлайн-карта рубок, которая также работает в пилотном режиме и распространяется на 17 областей. Карта доступна по ссылке.