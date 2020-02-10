18:53
10 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в мега депрессивном городе. Полицейские котики
      Вєсті Кремля
      19:34, 8 февраля
      Вести.UA. Жир: Мастерица кунг-фу Луценко. Скульптура Кивы в Бердянске
      Вєсті.UA
      20:06, 8 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОСКАР 2020 КОРОНАВИРУС 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Убытки на 6 миллионов: в Гослесагентстве проводят обыски из-за незаконной вырубки лесов

      90 Читати новину українською
      Обыски в Гослесагентстве / dbr.gov.ua

      Сейчас проходят обыски в центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины из-за незаконной вырубки древесины. По предварительным подсчетам, за растрату имущества государство понесло убытки на сумму более шести миллионов гривен.

      Четырех лесничих ГП "Олевское лесное хозяйство" подозревают в незаконной вырубке и реализации имущества в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-служба Государственного бюро расследований и Пресс-служба Офиса генпрокурора.

      Читайте также: Чиновника-взяточника секретариата Кабмина арестовали: что ему грозит

      Как рассказали в ГБР, работники лесхоза были в сговоре с должностными лицами. Они вносили неправдивые данные в документы. На лесных участках было значительно больше древесины, чем в официально заявленных материалах. Впоследствии ее незаконно рубили и реализовывали за наличные.

      вирубка лісів
      В Гослесагентстве проводят обыски

      "Обыски проводятся по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства, а также в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны", – отметили в ГБР.

      Во время одного из обысков на территории лесопереработки обнаружили 600 кубометров древесины. Документов о ее законном происхождении не было.

      незаконна вирубка лісів
      Незаконная древесина, которую обнаружили во время обысков

      Также в ГБР добавили, что сейчас следователи и прокуроры проводят 35 санкционированных обысков, в том числе и по месту жительства возможных фигурантов противоправной схемы.

      Как в Украине мониторят незаконную вырубку лесов?
      Госагентство по вопросам лесных ресурсов Украины недавно запустило пилотный проект по электронному реестру легальных рубок леса. На онлайн-карте зафиксированы легальные лесозаготовительные работы. Имея информацию о них, украинцы смогут легче выявлять нелегальную рубку леса.

      В реестре по состоянию на 10 февраля обнародована информация о 43,7 тысячи выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Разработана онлайн-карта рубок, которая также работает в пилотном режиме и распространяется на 17 областей. Карта доступна по ссылке.

      Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
      сегодня
      5354
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Экология Житомирская область Государственное бюро расследований
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:22 Есть ли конфликт: эксперт объяснил специфику отношений Разумкова и Зеленского
      Ярослав Голобородько 96
      сегодня , 18:00 Борьба между Коломойским и Зеленским: почему олигарх хотел устранить Гончарука
      Сергій Лещенко 169
      сегодня , 11:07 Надо забыть о подходе "настоящие музыканты" и "попса" — интервью с Сашей Кольцовой
      90
      7 февраля , 17:54 Коронавирус в Китае: молодожены из Сингапура провели собственную свадьбу по видеотрансляции
      Марія Бондар 527
      сегодня , 17:25 Судьба союза Беларуси и России: почему Лукашенко ищет друзей в США
      Богдан Мірошниченко 239
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук