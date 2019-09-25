13:52
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ДОНАЛЬД ТРАМП
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российская котлета за 1 миллион рублей. Космический папа FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:45, 24 сентября
      Вести.UA: Янукович возвращается в Украину? Дубинский обозвал Зеленского
      Вєсті.UA
      20:10, 24 сентября
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Убытки на миллиарды: новые правки Рады нанесут вред украинском бизнесу

      102 Читати новину українською
      Добыча железной руды
      Добыча железной руды / obozrevatel.com

      Повышение ренты на добычу железной руды в 4,5 раза существенно подорвет отрасль и нанесет убытки государству на миллиарды гривен.

      Об этом OBOZREVATEL рассказал председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, комментируя налоговые поправки, которые планирует принять Верховная Рада. Сейчас же в парламенте идет обсуждение данных инициатив, но сам диалог с бизнесом, по словам специалиста, чисто формальный.

      "Нам пообещали, что какие-то наши предложения будут учтены между первым и вторым чтением, но законопроекты 1012 и 1012-1 примут. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать – диалога власти на уровне Верховной Рады и бизнеса, нет. Координации между Радой и правительством тоже нет.

      Премьер-министр с одной стороны заявляет, что изменения в Налоговый кодекс будут обсуждать весной, а приняты будут не раньше 2021 года, при этом парламент вносит кардинальные изменения. Наши затраты из-за повышения в 4-5 раз тарифов возрастут не менее чем на 8,5 миллиардов гривен в год", – подчеркнул Беленький.

      Такие изменения могут попросту погубить отрасль. При этом специалист отмечает, такой странный интерес наблюдается со стороны Рады только к железной руде, рента же на другие виды сырья не увеличивается.

      "Мы посчитали, если государство получит дополнительно 8,5 миллиардов гривен от ренты, то потеряет около 11,5 миллиардов налога на прибыль от этих же предприятий. Поскольку, как минимум на 20% будут сокращены объемы производства, мы потеряем значительную часть экспорта – Китай полностью, часть в страны ЕС. Возможно рентабельным останется лишь внутренний рынок за счет более дешевой доставки", – подытожил Беленький.

      Как сообщалось, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

      Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

      blog_ava
      Пропагандист Попов хотел скомпрометировать Зеленского и Богдана и получил жесткие ответы
      сегодня
      987
      Теги: Налоговый кодекс Металлургия Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу
      сегодня , 13:30 Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу
      Наталя Боднар 51
      Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі
      сегодня , 13:01 Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі
      Артем Овдієнко 614
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Авакову дали 6 заместителей: список
      сегодня , 12:49 Авакову дали 6 заместителей: список
      86
      Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
      сегодня , 11:38 Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019
      Ігор Саджениця 125
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук