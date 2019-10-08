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      Учащихся школы в Одессе неделю кормили супом с червями: фото

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      Одесские школьники неделю питались супом с червями
      Одесские школьники неделю питались супом с червями

      В Одессе в школе №66 учеников кормят испорченными продуктами. В частности, в супе можно увидеть червей.

      Об инциденте родители школьников уже сообщили местным властям. Соответствующую жалобу они разместили 7 октября на странице обращений граждан Одесского городского совета, сопроводив ее красноречивыми фото.

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      Как сообщили одесситы, по мнению руководства школы, это такой суп с "белком". Кормят этим блюдом детей уже в течение недели.

      Одеса, суп, хробаки, діти, школа №66, зіпсована їжа
      Такой суп с "белком" ученики одесской школы №66 ели в течение недели

      Также родители напомнили о массовом отравлении, что недавно произошло в Одесской школе №11.

      По состоянию на 8 октября, обращение уже рассмотрели и поручили Департаменту образования и науки Одесского городского совета устранить проблему до 22 октября.

      Что известно о массовом отравлении в Одесской школе №11

      Школа №11 размещается Суворовском районе Одессы. В середине сентября здесь 86 человек не пришли на учебу. Родители отмечали, что их детям резко стало плохо после посещения школьной столовой – у школьников повысилась температура, в то же время была диарея, тошнота и тяжесть в желудке. В итоге по меньшей мере 17 учеников в возрасте 6-12 лет госпитализировали. У них обнаружили сальмонеллез.

      Приходила держспоживслужба. Сейчас у нас будет санстанция, которая приведет в порядок столовую, класс, в котором дети заболели. Большинство детей родители оставили дома, потому что они что-то где-то услышали, что-то где-то увидели,
      – рассказывала директор школы Наталья Иванова.

      Кроме того, в полиции открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм.

      blog_ava
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      8 октября
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Дети и несовершеннолетние Школа Новости Одессы
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