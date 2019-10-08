Учащихся школы в Одессе неделю кормили супом с червями: фото

В Одессе в школе №66 учеников кормят испорченными продуктами. В частности, в супе можно увидеть червей.

Об инциденте родители школьников уже сообщили местным властям. Соответствующую жалобу они разместили 7 октября на странице обращений граждан Одесского городского совета, сопроводив ее красноречивыми фото.

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Как сообщили одесситы, по мнению руководства школы, это такой суп с "белком". Кормят этим блюдом детей уже в течение недели.



Такой суп с "белком" ученики одесской школы №66 ели в течение недели

Также родители напомнили о массовом отравлении, что недавно произошло в Одесской школе №11.

По состоянию на 8 октября, обращение уже рассмотрели и поручили Департаменту образования и науки Одесского городского совета устранить проблему до 22 октября.

Что известно о массовом отравлении в Одесской школе №11

Школа №11 размещается Суворовском районе Одессы. В середине сентября здесь 86 человек не пришли на учебу. Родители отмечали, что их детям резко стало плохо после посещения школьной столовой – у школьников повысилась температура, в то же время была диарея, тошнота и тяжесть в желудке. В итоге по меньшей мере 17 учеников в возрасте 6-12 лет госпитализировали. У них обнаружили сальмонеллез.

Приходила держспоживслужба. Сейчас у нас будет санстанция, которая приведет в порядок столовую, класс, в котором дети заболели. Большинство детей родители оставили дома, потому что они что-то где-то услышали, что-то где-то увидели,

– рассказывала директор школы Наталья Иванова.

Кроме того, в полиции открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм.