Патрульная полиция Ровенской области заявила, что во время "патрулирования на автодороге М-06 (Киев – Чоп) в поле зрения экипажа попал автомобиль Seat Inca, водитель которого превысил скорость". Однако "требование об остановке руководитель проигнорировал".

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Патрульные догнали его и составили соответствующие админматериалы. Как только они отъехали от места оформления материалов, как услышали удар позади и стали очевидцами ДТП этого же транспортного средства,

– говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, "следственно-оперативная группа установила, что водитель автомобиля Seat, 70-летний житель Ровно, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с кроссовером Mitsubishi Outlander под управлением 61-летнего жителя города Кривой Рог".

"В результате ДТП погибли три человека. Начато досудебное расследование. Дорога не прощает беспечности и неосторожности за рулем", – рассказали правоохранители.

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