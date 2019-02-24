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      Участие MARUV в Евровидении-2019 от Украины официально еще не утверждено, – НСТУ

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      MARUV официально еще не утверждена как участница от Украины в Евровидении-2019
      MARUV официально еще не утверждена как участница от Украины в Евровидении-2019 / Getty Images

      Певица Maruv стала победительницей финала украинского национального отбора на Евровидение-2019, что в этом году пройдет в Израиле. Однако, несмотря на победу, Национальная общественная телерадиокомпания еще не приняла окончательное решение об участии артистки в песенном конкурсе.

      НСТУ является заказчиком национального отбора конкурсанта для участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019". Член правления компании Александра Кольцова в комментарии "Громадському" рассказала, что Общественное вещание еще не решило, будет ли подписывать договор с MARUV, ведь вокруг ее участия уже возник большой скандал.

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      Решение о том, кто же будет представлять Украину на Евровидении-2019, НСТУ примет в течение 48 часов. Сама MARUV должна дать ответы на вопросы по договору в течение 24 часов.

      Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины. И мы, как Общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, имеющий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с MARUV,
      – сказала Кольцова.

      НСТУ может не утвердить участие MARUV в конкурсе. Однако, пока неизвестно, будет ли в таком случае представлять Украину на Евровидении группа Freedom Jazz, которая заняла второе место в отборе.

      "Мы хотели бы услышать от MARUV ответ. И конечно хотелось бы положить дискурс в украинском обществе: может ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию", – отметила представительница Общественного.

      Она не смогла четко ответить на вопрос, есть ли к MARUV конкретное требование объявить о прекращении концертов в России. Кольцова только заметила, что в договоре НСТУ "есть пункт, предусматривающий определенные решения – они должны его принять".

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      Теги: LifeStyle Новости России Украина – Россия Музыка MARUV Скандал Евровидение 2019 Евровидение Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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