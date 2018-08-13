Участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами" – это ... Ваше мнение

Телеведущая Оксана Марченко официально подтвердила свое участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1, несмотря на критику и возмущение.

Участие Марченко, которую связывают близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, вызвало большой резонанс среди украинцев.

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А коллектив ТСН написал открытое письмо, где публично выразили несогласие с решением руководства относительно участия телеведущей.