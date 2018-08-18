Участие Оксаны Марченко в "Танцах со звездами": Маша Ефросинина неожиданно прокомментировала ска

Телеведущая Маша Ефросинина, которая является активным блогером, не обошла вниманием скандальные комментарии относительно участия Оксаны Марченко в "Танцах со звездами". Знаменитость призналась, как она относится к такому решению организаторов проекта.

Сеть взорвалась недовольными комментариями, ведь одной из участниц популярного шоу "Танцы со звездами" стала скандальная Оксана Марченко. Телезвезда является супругой одиозного политика Виктора Медведчука и имеет близкие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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Допис, поширений Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 16 Сер 2018 р. о 9:08 PDT

Как и сотни украинцев, коллектив ТСН показал свое недовольство относительно такого решения организаторов шоу. Журналисты написали открытое письмо, где публично выразили несогласие с таким решением руководства. Свое мнение озвучила и телеведущая Маша Ефросинина, которая является участницей проекта "Танцы со звездами".

По словам знаменитости, в течение недели она получила десятки звонков от представителей СМИ. Журналисты спрашивали, как Маша Ефросинина относится к участию Оксаны Марченко в шоу и будет ли звезда бойкотировать популярный проект, чтобы поддержать общественную позицию. На все вопросы телеведущая решила дать ответ в письменной форме.

К участию Оксаны Марченко в проекте я лично отношусь негативно. Сразу скажу, что с ней даже не знакома. Однако считаю, что жена тоже отвечает за действия своего мужа, который расшатывает политическую ситуацию в моей стране,

– отметила Маша Ефросинина.

Несмотря на это телеведущая настроена участвовать в "Танцах со звездами", поскольку это одна из ее мечтаний. Маша Ефросинина добавила, что шоу должно давать зрителям положительные эмоции и быть аполитичным.

"Во всем мире формат "Танцев со звездами" не является ареной для политических манипуляций, и ни я, ни другие участники не являются причиной того, чтобы этот сезон приобретал политическую окраску. Однако я все-таки верю, что проект останется танцевальным и развлекательным. И пока будет так, я остаюсь его частью!" – добавила Маша Ефросинина.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 17 Сер 2018 р. о 10:50 PDT

Напомним, что 2 сезон проекта "Танцы со звездами" выйдет на телеканале 1+1 уже 26 августа. За победу в проекте поборются 14 знаменитостей.