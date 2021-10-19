Об отмене пропуска по талонам и планах по контролю движения транспорта на этом участке 24 каналу в комментарии рассказал пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Константин Кизим.

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На участке трассы, которая проходит по Молдове, отменили талоны

По словам Кизима, сейчас на участке трассы Одесса – Рени, которая проходит по Молдове, проводят эксперимент, в рамках которого отменили пропуск по талонам.

В то же время там усилили пограничные наряды. Теперь контроль осуществляют с помощью технических средств охраны границы,

– пояснил представитель управления ГПСУ.

Такой режим действует примерно 2 недели.

В планах – поставить интеллектуальную систему, которая будет осуществлять в автоматизированном режиме контроль транспорта, который въезжает и выезжает с этого участка. В частности, рассматривают возможность установить там видеокамеры или средства, которые будут считывать номерные знаки. Также будут работать операторы, которые будут следить за этим процессом.

Как раньше было на участке трассы Одесса – Рени

Контроль за движением транзитной дорогой на участке трассы, которая проходит по молдавской территории, ранее осуществляли путем выдачи водителям контрольных талонов. Пограничники анализировали время, за которое авто преодолевали этот отрезок. Ведь на этом отрезке дороги остановка запрещена.