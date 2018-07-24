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Участница Евровидения 2018 Франка Бателич вышла замуж: волшебные фото

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Участница Евровидения 2018 Франка Бателич вышла замуж
Участница Евровидения 2018 Франка Бателич вышла замуж / Фото из соцсетей

Певица Франка Бателич вышла замуж за защитника сборной Хорватии Ведрана Чорлуку. Звезда, которая участвовала в Евровидении 2018, опубликовала первые волшебные фото церемонии.

Франка Бателич является одной из самых популярных артисток Хорватии. Роскошная вокалистка победила на шоу Showtime и с песней "Crazy" представляла страну на Евровидении 2018. Но не только музыкальные достижения Франки привлекли внимание ее поклонников.

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В субботу, 21 июля, очаровательная певица вышла замуж за футболиста Ведрана Чорлуку. Счастливая Франка Бателич показала первые снимки со сказочной церемонии, которая прошла на полуострове Истрия на севере Хорватии.

Я не думала, что настолько много любви и счастья можно получить в течение одного дня,
– трогательно написала звезда.

 

Известно, что Франка выбрала свадебное платье от Сaroline Herrere – любимого бренда знаменитостей, в частности, первой леди США Мелании Трамп, испанской королевы Летиции и герцогини Сассекской Меган Маркл. Платье без бретелек было украшено кружевом и имело длинный шлейф. Фата с орнаментом по периметру и стильная прическа завершили образ невесты. Стоит отметить, что выглядела Франка Бателич роскошно.

В то же время ее муж, футболист Ведран Чорлука, надел на свадебную церемонию классический костюм темно-синего цвета, к которому подобрал белоснежную рубашку и галстук. Новоиспеченный супруг поделился снимками особого дня, чем очаровал пользователей сети.

 

 

 

 

 

 

 

Как и британские герцогини, уже на вечеринку по случаю свадьбы Франка Бателич надела другое платье. Приталенное платье с шифоновыми вставками подчеркнуло ее стройную фигуру и выглядело потрясающе.

 

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Хорватия Музыка Евровидение 2018
Источник: 24 Канал
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