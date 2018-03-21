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Участница группы "НеАнгелы" забавно отреагировала на критику поклонников об изменении ее имиджа

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Слава Каминская отреагировала на критику фанатов
Слава Каминская отреагировала на критику фанатов / Фото из соцсетей

Популярная певица и вокалистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская спародировала острую критику поклонников на ее новый образ. Смешное видео появилось на Instagram-странице звезды.

Как известно, Слава Каминская недавно удивила поклонников сменой имиджа. Рыжеволосая артистка решила перекраситься и стать блондинкой. Большинство сторонников от таких изменений певицы были в восторге, однако нашлись и такие, кто критиковал Славу Каминскую за ее выбор.

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Такую реакцию фанатов звезда решила показать на своей странице в социальной сети. Для этого она записала забавное видео на улицах Киева, на котором драматически продублировала комментарии сторонников. Люди сравнивали Славу Каминскую с популярными артистами Украины, это также она использовала в ролике, изображая повадки тех знаменитостей.

Вы похожи на Ирину Билык. Потеряла индивидуальность. Вторая Лобода, никакой оригинальности. Слава, перекрасьтесь, вы похожи на Таисию Повалий. Вот точно, как Монро, копия. Рыженькая из "НеАнгелов уже не рыженькая",
– звучит в видео Славы Каминской.

В комментарии к видео звезда объяснила, что ее смена имиджа – это способ самовыражения. Кроме того, она опровергла слухи о парике. Смешное видео очень понравилось поклонникам. Люди оценили чувство юмора певицы и засыпали Славу Каминскую комплиментами.

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка
Источник: 24 Канал
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