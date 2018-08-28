Участница группы Spice Girls Мелани Браун лечится от алкоголизма и секс-зависимости

Певица с псевдонимом Mel B, которая является бывшей участницей группы Spice Girls, обратилась в британскую клинику для того, чтобы избавиться от алкоголизма и сексуальной зависимости.

Mel B призналась, что последние полгода после развода с мужем были для нее самыми тяжелыми. Об этом сообщает издание The Sun.

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Это был болезненный опыт, я снова и снова переживала все те проблемы, с которыми сталкивалась – начиная от смерти отца до моих отношений с мужчинами. Я признаюсь, что выпивала, чтобы заглушить эту боль. Но это лишь способ, благодаря которому многие люди пытаются закрыться от того, что происходит вокруг. Да, иногда мне было трудно справиться со всеми эмоциями, которые я испытывала. Но с выпивкой и сексом все становилось неважным,

– рассказала певица.

Отмечается, что Мелани увлеклась употреблением алкоголя и часто могла менять половых партнеров.

Как информируют западные СМИ, в начале августа экс-солистка Spice Girls начала курс терапии под названием EMDR, во время которого пациенты заново переживают болезненные воспоминания и учатся справляться с ними самостоятельно.

"Я осознала, что нахожусь в кризисной ситуации. Но я работаю над тем, чтобы стать лучшей версией себя для моих детей, для моей семьи и для всех людей, кто меня поддерживал", – добавила она.

Напомним, что в декабре 2017 года Мелани Браун и ее второй муж Стивен Белафонте официально развелись после 10 лет брака. Опеку над общей дочерью Мэдисон разделили на двоих родителей. Еще в начале прошлого года Мелани Браун заявила об издевательствах Стивена, – по ее словам, он постоянно избивал певицу и угрожал расправой в случае развода. Также были обнародованы пикантные детали, где Белафонте застукали за сексом втроем с няней их детей.