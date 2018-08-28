02:08
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Участница группы Spice Girls Мелани Браун лечится от алкоголизма и секс-зависимости

293 Читати новину українською
Мелани Браун
Мелани Браун / Фото из открытых источников

Певица с псевдонимом Mel B, которая является бывшей участницей группы Spice Girls, обратилась в британскую клинику для того, чтобы избавиться от алкоголизма и сексуальной зависимости.

Mel B призналась, что последние полгода после развода с мужем были для нее самыми тяжелыми. Об этом сообщает издание The Sun.

Читайте также: Бен Аффлек попал в реабилитационный центр из-за алкоголизма: фото

Это был болезненный опыт, я снова и снова переживала все те проблемы, с которыми сталкивалась – начиная от смерти отца до моих отношений с мужчинами. Я признаюсь, что выпивала, чтобы заглушить эту боль. Но это лишь способ, благодаря которому многие люди пытаются закрыться от того, что происходит вокруг. Да, иногда мне было трудно справиться со всеми эмоциями, которые я испытывала. Но с выпивкой и сексом все становилось неважным,
– рассказала певица.

Отмечается, что Мелани увлеклась употреблением алкоголя и часто могла менять половых партнеров.

Как информируют западные СМИ, в начале августа экс-солистка Spice Girls начала курс терапии под названием EMDR, во время которого пациенты заново переживают болезненные воспоминания и учатся справляться с ними самостоятельно.

"Я осознала, что нахожусь в кризисной ситуации. Но я работаю над тем, чтобы стать лучшей версией себя для моих детей, для моей семьи и для всех людей, кто меня поддерживал", – добавила она.

Напомним, что в декабре 2017 года Мелани Браун и ее второй муж Стивен Белафонте официально развелись после 10 лет брака. Опеку над общей дочерью Мэдисон разделили на двоих родителей. Еще в начале прошлого года Мелани Браун заявила об издевательствах Стивена, – по ее словам, он постоянно избивал певицу и угрожал расправой в случае развода. Также были обнародованы пикантные детали, где Белафонте застукали за сексом втроем с няней их детей.

Теги: LifeStyle Музыка Лечение Алкоголь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук