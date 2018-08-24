Участницу группы Spice Girls Мелани Браун не узнали поклонники: фото

Певицу с псевдонимом Mel B, которая является участницей группы Spice Girls, сложно узнать. Все потому, что 43-летняя звезда сделала себе инъекции красоты, которые несколько изменили ее лицо.

Пользователи сети не перестают обсуждать внешность Мелани Браун, более известной как Mel B. Артистка предстала перед журналистами с немалыми изменениями: певица прибегла к косметическим процедурам, которые изменили ее лицо до неузнаваемости.

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Новый стиль Мелани Браун засветила 22 августа в Лос-Анджелесе. Певица пришла поддержать своего звездного друга и коллегу по креслу в "Америка имеет таланты" Саймона Ковелла. Продюсер и телеведущий получил именную звезду на Аллее славы, которую открыл с немалой поддержкой знаменитостей. Среди них – Хайди Клум, Леона Льюис, Адам Ламберт и Гоуи Мандель.

Допис, поширений Mel B (@officialmelb) 22 Сер 2018 р. о 1:27 PDT

Допис, поширений Mel B (@officialmelb) 22 Сер 2018 р. о 1:25 PDT

Торжественное мероприятие Мелани Браун посетила в розовом мини-платье с пикантным декольте и босоножках на каблуках. Волосы она сплела в стильную прическу, что еще больше подчеркнуло ее изменения во внешности. Пользователи сети сразу же увидели, что глаза певицы стали более узкими, а скулы – более рельефными.

Журналисты The Daily Mail уверены, что певица сделала безоперационную подтяжку лица в престижной косметологической клинике Лондона. По неподтвержденной информации, за антивозрастную процедуру Мелани Браун заплатила более 5 тысяч долларов.

Допис, поширений Mel B Fanpage (@officialfanmelb) 22 Сер 2018 р. о 7:00 PDT

Допис, поширений Mel B Fanpage (@officialfanmelb) 23 Сер 2018 р. о 6:27 PDT

К слову, вот так Мелани Браун выглядела в начале июня, когда снималась в шоу "Америка имеет талант". В несколькосекундном видео певица показала 3 разных образа на проекте.