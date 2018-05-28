Участницы группы "НеАнгелы" похвастались стройным телом в купальниках: пикантные фото

Слава и Вика из украинской группы "НеАнгелы" могут похвастаться соблазнительными формами и стройной талией. Свои снимки певицы активно публикуют в социальной сети Instagram.

В блогах Вики и Славы появились снимки в купальниках, от которых сторонники были в восторге. Певицы сделали пикантные снимки во время гастролей в город Болград, что в Одесской области.

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Для фото Слава из "НеАнгелов" выбрала черный закрытый купальник со стильными вырезами. Артистка позировала в большом чане с водой и возле заготовки дров. Певица выглядела роскошно и соблазнительно, демонстрируя стройную талию и пышную грудь.

Иногда случаются случайные удовольствия. Хотя случайности – не случайны. Спасибо за гостеприимство, Белгород,

– написала Слава.

Допис, поширений Slava Kaminska (@slava_kaminska) 28 Тра 2018 р. о 4:00 PDT

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 28 Тра 2018 р. о 6:52 PDT

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 28 Тра 2018 р. о 8:51 PDT

А вот Виктория из коллектива "НеАнгелы" предпочла яркий купальник без бретелек. Звезда погрузилась в воду, игриво глядя в камеру. Также артистка продемонстрировала красоту своего тела, сидя возле большого чана, вода в котором подогревалась огнем.

"Я горю", – обольстительно подписала снимок Вика.

Допис, поширений ВИКТОРИЯ неАнгелы️. (@vikanablack) 28 Тра 2018 р. о 8:57 PDT