Участницы группы "НеАнгелы" похвастались стройным телом в купальниках: пикантные фото
Слава и Вика из украинской группы "НеАнгелы" могут похвастаться соблазнительными формами и стройной талией. Свои снимки певицы активно публикуют в социальной сети Instagram.
В блогах Вики и Славы появились снимки в купальниках, от которых сторонники были в восторге. Певицы сделали пикантные снимки во время гастролей в город Болград, что в Одесской области.
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Для фото Слава из "НеАнгелов" выбрала черный закрытый купальник со стильными вырезами. Артистка позировала в большом чане с водой и возле заготовки дров. Певица выглядела роскошно и соблазнительно, демонстрируя стройную талию и пышную грудь.
Иногда случаются случайные удовольствия. Хотя случайности – не случайны. Спасибо за гостеприимство, Белгород,
– написала Слава.
А вот Виктория из коллектива "НеАнгелы" предпочла яркий купальник без бретелек. Звезда погрузилась в воду, игриво глядя в камеру. Также артистка продемонстрировала красоту своего тела, сидя возле большого чана, вода в котором подогревалась огнем.
"Я горю", – обольстительно подписала снимок Вика.
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