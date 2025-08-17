Оккупанты возвращаются из Украины домой и совершают военные преступления против своих соотечественников. Очередной такой случай произошел в Тамбовской области. Родственники жертвы переживают, что "герою сво" все сойдет с рук.

Как сообщают российские СМИ, в селе Покрово-Марфино участник войны с Украиной жестоко убил 40-летнюю местную жительницу Нелли Афанасьеву, передает 24 Канал.

Что известно об убийстве в Тамбовской области?

Знакомый жертвы рассказал, что злоумышленник живет в соседнем селе. Он приехал в отпуск из так называемой "сво".

По словам мужчины, российский военный зарезал женщину на глазах у ее 9-летней дочери Оли. Девочку он избил так, что превратил ее лицо в месиво.

Соседи и родственники Афанасьевой опасаются, что убийца может избежать ответственности, поскольку является военнослужащим.

"Ни одни СМИ не пишут о том, что он приехал со "сво" и находится сейчас в отпуске. Боюсь, что ему все сможет сойти с рук", – сказал знакомый убитой.

Напомним, что в Волгоградской области местный "герой сво" с необычайной жестокостью убил федерального судью Василия Ветлугина, приревновав к нему свою жену.