Участник группы Gorillaz упал со сцены во время концерта: видео

Один из вокалистов популярной группы Gorillaz – рэпер Del the Funky Homosapien – упал со сцены во время своего выступления. Артиста госпитализировали с травмами.

Знаменитый фестиваль Roskilde, который проходит в Германии, собирает тысячи меломанов со всего мира, ведь приглашенными гостями являются одни из самых известных коллективов и исполнителей мира. В 2018 году фестиваль не обошелся без курьезной ситуации: вокалист группы Gorillaz упал со сцены прямо посреди своего выступления.

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По информации издания The Sun, в результате падения артист Del the Funky Homosapien получил многочисленные травмы и был госпитализирован. Из видео, опубликованного в сети, видно, что инцидент произошел во время исполнения песни Clint Eastwood. Рэпер уверенно вышел на сцену и начал петь, после чего внезапно упал.

Смотрите видео падения участника группы Gorillaz во время фестиваля Roskilde:

Сразу после падения артиста выступление остановили, а его доставили в местный госпиталь. Сейчас Del the Funky Homosapien обратился к поклонникам с благодарностью за заботу и рассказал о состоянии своего здоровья.

"Спасибо всем за любовь! Я нормально себя чувствую, немного побуду в больнице, но здесь все прекрасно", – написал артист в соцсети.

Смотрите видео выступления Gorillaz на Roskilde-2018: