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      Участник обмена пленными говорит, что до сих пор не получил помощь от государства

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      Участник обмена до сих пор не получили причитающиеся ему 100 тысяч
      Участник обмена до сих пор не получили причитающиеся ему 100 тысяч / Коллаж 24 канала

      Говорится об обмене пленными 2017 года и Алексее Канарском. Он три года был узником на оккупированной территории Донбасса, обменян в 2017. И с тех пор, говорит, помогали только волонтеры. Обещанные государством 100 тысяч гривен получить не удалось.

      Причиной этого стали бюрократические преграды. "Мне восстанавливали паспорт 8 месяцев. А помощь эту можно получить в течение 6", – так сказал Канарский в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

      К теме: Освобожденные 7 сентября украинцы будут получат новые паспорта, – Денисова

      Бывший пленник, по его словам, подал все необходимые документы, но паспорт ему выдали с опозданием. Что касаемо помощи в 100 тысяч, то ему бы сказали, что уже вышел срок, когда за ней можно было обратиться.

      Сейчас идет суд. Мы подавали уже не одну заявку и были уже даже какие-то ответы. По квартире... Обещали дать какое-то жилье, была помощь. Но помогали только волонтеры,
      – отметил Канарский.

      Алексей Канарский родом из Шахтерска. В декабре 2014 года его задержали "силы ДНР" и заставили под пытками "признаться", что он бойцом ВСУ. На самом деле никакого отношения к украинской армии он не имел, однако именно за это отсидел почти три года. Свою историю Алексей рассказал ВВС еще в 2018 году.

      Еще тогда он говорил, что главная проблема – отсутствие документов. После обмена всем освобожденным выдали справку СБУ о плене, однако эти бумаги не подтверждали личность. А "чтобы сделать паспорт – нужна справка переселенца, чтобы сделать справку переселенца – нужен паспорт".

      Что известно об обмене 2017? 27 декабря 2017 состоялся запланированный обмен 306 пленных боевиков на 74 пленных украинцев.

      На самом деле удалось освободить 73 украинских пленных (одна женщина отказалась переходить на подконтрольную Украины территорию, поскольку ее семья осталась на оккупированной). К ОРДЛО перешли 233 боевики – остальные 73 отказались.

      Правительство Владимира Гройсмана на заседании 31 января 2018 заверило и закрепило заверения соответствующими постановлениями, что поможет восстановить документы участникам обмена декабря 2017 и выделит им по 100 тысяч гривен.

      Заметим, каждый из 35 украинский, которых уволили из русского плена, получит разовую денежную помощь в 100 тысяч гривен – так решило правительство 11 сентября. Говорится об обмене 7 сентября, когда в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных Кремля.

      Полонені
      А сколько еще надо освободить / Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
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      Теги: Украинцы в плену РФ Кабинет Министров Украины Обмен пленными Деньги Война на Донбассе Новости Украины
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