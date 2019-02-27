Участники акции относительно Гандзюк сорвали встречу родителей моряков с дипломатами

Участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Одессе своими действиями сорвали встречу американских и европейских дипломатов с родителями украинских военнопленных моряков. Дипломаты находились на борту пришвартованного в порту эсминца США Donald Cook, возле которого и проходила акция.

26 февраля вечером в Одессе в публичной зоне Морского вокзала задержали Романа Герасимюка и Богдана Копертеха – участников акции с фаерами и плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". Эту акцию устроили по случаю визита в Одессу президента Петра Порошенко.

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Впоследствии задержанных отпустили. А в полиции действия правоохранители объяснили тем, что активисты в темное время пересекли границу поста военной службы правопорядка и развернули баннер "Кто заказал Катю Гандзюк" у ракетного эсминца США Donald Cook.

Встреча семей военнопленных моряков с иностранными дипломатами должна была состояться 27 февраля именно на борту Donald Cook. Однако после акции относительно Гандзюк встречу отменили из соображений безопасности, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Много семей добирались до Одессы издалека и очень ждали этой встречи. Я знаю настроения семей – они тяжелые. Мамы и жены, дети и родители (...) призывают наших международных партнеров сильнее давить на РФ с требованием освобождения. Эта такая важная встреча семей заложников с нашими международными партнерами была отменена из-за инцидента, который произошел накануне,

– заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что семьи военнопленных моряков – в отчаянии из-за отмены встречи. Эта встреча могла бы стать важным сигналом для России с требованием освободить моряков, убеждена политик.

Как украинские моряки попали в русский плен?

25 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в районе Азовского моря, когда те направлялись в порт Мариуполя. Россияне также обстреляли украинские суда, ранили нескольких моряков, а затем захватили 2 корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Пленных арестовали и удерживают сегодня в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.